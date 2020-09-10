بصورة مسروقة وحساب وهمي.. القصة الكاملة لزواج "شيرين وريم": هوس شهرة

علاقات و مجتمع

"أخيرا وبعد محولات كتيرة لـ إقناع الناس وأهلنا، هيجمعنا بيت واحد".. منشور جدلي دونته فتاة تُدعى شيرين مكاوي، زاعمة زواجها من صديقتها التي تُدعى "ريم محسن"، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

حالة من الجدل، المصحوبة بسخط شديد، تسببت فيها "شيرين" حين شاركت صورة لحالتها الاجتماعية، بكونها متزوجة من زميلتها .

خلال ساعات باتت "شيرين"، وصديقتها التي ادعت الزواج منها، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرتا كداعيات للزواج المثلي والترويج للشذوذ.

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وعلى الفور أعرب رواد "السوشيال ميديا"، عن غضبهم من المنشور وصاحبته، وتحرك أحد المحامين، لتقديم بلاغ ضدهما، حتى أكدت بعض المصادر الأمنية، أن صفحات الفتيات قيد الفحص.

لينقلب الأمر والفتيات تحذف المنشورات، والصور، بل وتستبدلها بآيات وأدعية قرآنية.

صاحبة الصورة الأصلية تعلق: سأتجه للنيابة العامة

علقت "الميكب أرتست" أمنية شوقي، على سرقة صور لها ووضعها على حساب وهمي، بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قبل أن يزعم حساب فتاة تدعى "شيرين مكاوي" أنها تزوجت من صاحبة هذا الحساب بموافقة الأهل، في خطوة مفبركة يقف ورائها هوس الشهرة، ولكنها هزت شبكات التواصل الاجتماعي في مصر.

وخرجت أمنية شوقي، على حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وأعلنت أنها ستتوجه للنائب العام للحصول على حقها، والقبض على من لفقوا لها هذه الواقعة.

وكان مصدر أمني، أعلن أن أجهزة الأمن تفحص مزاعم تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي تحدثت عن زواج فتاة من صديقتها.

وأضاف المصدر، أن أجهزة الأمن المختصة تفحص ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، للتأكد من وجود الفتاتين داخل مصر أو خارجها.

وأوضح أنه في حالة التأكد أن الزواج حدث داخل مصر، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية، لأن تلك الأفعال مجرمة قانونًا، وتدخل في نطاق الجرائم التي يعاقب عليها القانون، مثل الشذوذ والخروج على قيم المجتمع وآدابه.