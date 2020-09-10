ريا أبي راشد تخطف الجمهور بإطلالة مثيرة في شوارع البندقية

طفت الإعلامة ريا أبي راشد؛ الأنظار أثناء حضورها مهرجان فينسيا السينمائي بإيطاليا، بإطلالة جريئة ورقصة ساحرة في شوارع البندقية.

ونشرت «ريا» على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، مقطع فيديو لها وهي ترقص في شوارع البندقية على أنغام الأغنية المشهورة Chachacha للملحن الكوبي إنريك جورن.

وعلقت على الفيديو «لحظات من فينيسيا، رقصة تشا تشا تشا» وسط تفاعل ضخم من جمهورها، مشيدين بإطلالتها الساحرة.

وظهرت ريا أبي راشد في الفيديو وهي ترتدي فستان كت متوسط الطول مع الريش من الأسفل باللون السماوي، والذي نسقته مع حذاء فوشيا زاد من جمال إطلالتها.

وعبرت «ريا» عن سعادتها بانطلاق مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ77 وحضور فعالياته، بعد فترة من توقف العديد من المهرجات والفعاليات السينمائية بسبب أزمة كورونا.

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وقالت «سعيدة جدًا بالعودة إلى هنا ورؤية كل هؤلاء الأشخاص يجتمعون للاحتفال بصناعة السينما خلال هذه الأوقات الصعبة التي نمر بها، ومع اتخاذ كل القواعد الآمنة! هذه أول نظرة لي على حفل افتتاح الدورة 77 للمهرجان».

وأثارت الإعلامية اللبنانية، قلق جمهورها بعد ظهورها في هذه الإطلالة؛ إذ فقدت الكثير من وزنها في فترة قصيرة لاتباعها حمية غذائية صعبة

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