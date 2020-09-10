ماذا تعرف عن الخرف الجبهي الصدغي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "سنيورين راتجيبر" الألمانية أن مرض الخرف الجبهي الصدغي (Frontotemporal dementia) يحدث بسبب تلف الخلايا العصبية للفص الجبهي الصدغي للدماغ.

وأوضحت المجلة المعنية بصحة كبار السن أن الإصابة بالمرض عادة ما تبدأ في سن مبكرة عن مرض ألزهايمر؛ حيث إنه غالبا ما يتم الإصابة بهذا المرض قبل بلوغ سن الستين.

وتتمثل أعراض الخرف الجبهي الصدغي في مشاكل النطق واللغة (عدم معرفة معاني الكلمات وصعوبة تسمية الأشياء والحديث المتردد والمختصر) واضطرابات الحركة (الترنح والرعاش والتصلب وتقلصات العضلات).

وغالبا ما يطرأ على مرضى الخرف الجبهي الصدغي بعض التغيرات في سلوكهم الاجتماعي، مثل بعض السلوكيات الشائنة وتعدي حدود اللياقة والعصبية الزائدة والعدوانية واللامبالاة، ما يصعب على ذويهم التعامل والعيش معهم.

ولمواجهة ذلك، تنصح الجمعية الألمانية بوضع روتين يومي واضح المعالم لهم، متضمنا بعض الأنشطة البسيطة، حتى وإن كانت تبدو تافهة بالنسبة للأشخاص الأصحاء؛ حيث إنها قد تكون مُرضية للمرضى.

حاليا ليس هناك علاج شامل لهذه الحالة، ولكن هناك علاجات من شأنها أن تساعد على تخفيف الأعراض.

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