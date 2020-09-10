هل تؤثر الأجهزة الإلكترونية على منظم ضربات القلب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

هناك اعتقاد شائع بأن الأجهزة الإلكترونية كالهواتف الذكية لها تأثير سلبي على وظيفة منظم ضربات القلب. فما مدى صحة هذا الاعتقاد؟

للإجابة عن هذا السؤال أوضح الدكتور فلوريان بلاشكه أن الأجهزة الإلكترونية لا تشوش على وظيفة منظم ضربات القلب أو مُزيل الرجفان إلا في حالات نادرة للغاية.

ولتجنب أي تأثير سلبي ينصح طبيب القلب الألماني بوجود مسافة أمان بين منظم ضربات القلب أو مُزيل الرجفان والأجهزة الإلكترونية، موضحا أن مسافة الأمان تبلغ 10 سم مع محطات الشحن بتقنية "الحث الكهربائي"، و15 سم مع الهاتف الذكي، و25 سم مع الموقد العامل بتقنية "الحث الكهربائي".

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