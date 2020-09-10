طريقة عمل لازانيا ايطالي

كتب: هن - 03:41 ص | الخميس 10 سبتمبر 2020

تعتبر لازانيا من الأكلات التي يفضلها البعض، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل لازانيا إيطالي، على طريقة الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج "اتفضلوا عندنا" على سي بي سي سفرة. المكونات لازانيا. شرائح زيت زيتون. فصوص ثوم. لحمة مفرومة. طماطم مفرومة. بصل. زبدة. ملح وفلفل. أوراق ريحان مفروم. لبن. دقيق. جوزة الطيب. Advertisements كريمة. جبنة بارميزان مبشورة. ملح. طريقة التحضير تعصيج اللحمة ثم يضاف ريحان مفروم وزبدة وثوم مفروم وطماطم. للبشاميل يشوح دقيق في زبدة على النار حتى يغمق لونه. ثم يضاف لبن مع استمرار التقليب حتى يتقل القوام ويصبح كريمي. ثم تضاف كريمة ويتبل بفلفل أسود. توضع طبقة بشاميل في قاع بيركس ثم طبقة شرائح لازانيا ثم طبقة خليط اللحمة وطبقة جبنة بارميزان وتغطى مرة أخرى بشرائح اللازانيا والبشاميل وجبنة بارميزان على الوجه. تدخل الفرن حتى تمام النضج.

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