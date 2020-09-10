إطلالات غير تقليدية لـ سميرة سعيد لفتت بها الأنظار.. آخرها "الكيرلي"

لايف ستايل

كعادتها تفضل الفنانة سميرة سعيد، اختيار "لوك" مختلف لجذب أنظار جمهورها، عن ألبومها الجديد، وفي هذه المرة ظهرت الفنانة المغربية بشعر كيرلي قصير، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، معلنة عن أغنيتها الجديدة: "قط وفأر".

ويرصد "هن" الإطلالات غير التقليدية للديفا، إذ يراها البعض غير مناسبة لمرحلتها العمرية:

سوبر مان

حينما طرحت أغنية "سوبر مان" ظهرت "الديفا" بإطلالة غير تقليدية، إذ ظهرت بوشم يغطى الجزء العلوي من جسدها.

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المكرونة

وفي جلسة تصوير لعام 2015، ظهرت من خلالها "الديفا" وهي ترتدي فستان بالشعيرات الحلزونية، وأطلق عليه متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي لقب "فستان المكرونة".

الكيس البلاستيك

خضعت "الديفا" لجلسة تصوير بعدسة المصور شريف قمر في عام 2016، لصالح إحدى المجلات، وظهرت خلالها بفستان بنفسجي قصير من تصميم "راما"، تعلوه طبقة أخرى طويلة من البلاستيك الشفاف، ما عرضها لسخرية الكثير من متابعيها.

السيراميك

وفي جلسة تصوير أخرى للفنانة المغربية نالت سخرية بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، العام الماضي، بعدما ظهرت بفستان قصير يجمع بين اللونين الأبيض والأزرق للمصمم اللبناني طوني ورد، شبهه البعض بألواح السيراميك.