تعرفي على موديلات عديدة من الملابس والقمصان الطويلة للعروسة

تولي العروس أهمية كبرى في اختيار ملابس الصبحية أو اليوم الذي يلي حفل الزفاف، لذلك نقدّم لك نصائح لإختيار ملابس الصباحية لتكوني أنيقة وناعمة، تجتمع التقاليد حول اختيار اللون الأبيض للملابس الداخلية، للّيلة الأولى، في حين يمكنكِ كسرها من دون تردّد في باقي الأيام، لأنّ اللون المفضل لديكما قد يكون مناسبًا لكلّ ليلة ستقضيانها سويًّا، ويليق بكِ ويُظهر جمالك؛ لذا لا تلزمي نفسكِ بالأبيض.

اختاري موديلات عديدة من الملابس الداخلية، والقمصان الطويلة والقصيرة والشورتات، كما ملابس النوم الناعمة.

-كوني جريئة، واختاري ملابس مثيرة وغريبة في آنٍ واحد، فمثلًا، يمكنكِ شراء لانجري مميّز باللون والشكل ومثير، وباستطاعته أن يفاجىء زوجكِ في أول ليلة ستقضينها وإياه خارج بلدكما.

احرصي على انتقاء الأقمشة الناعمة المنهدلة على الجسم، كالساتان والحرير، والأقمشة التي تُظهر جاذبيّتك، خصوصًا الشفافة، والتي تُظهر الملابس الداخلية تحتها.

لا تنسي مراعاة عوامل الطقس خلال رحلة شهر العسل وأسلوب الرحلة، أو حتى مناسبة مميّزة من الممكن أن تصادفاها خلال هذه الفترة، كيوم الحبّ ـ على سبيل المثال ـ أو ذكرى ميلاد أحدكما.

انتقي اللانجري الذي يليق بشخصيّتكِ وأسلوبكِ في الحياة، سواء أكنت رومانسية، أم واقعية، أو غير ذلك؛ فكما تعبّر ثيابكِ عنك، دعي اللانجري يؤدي أيضًا هذه المهمّة

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-تجنبي اختيار الفستان المبالغ به في التطريز اختاري الفساتين الانيقة بالتطريزات الناعمة او السادة .

-عند اختيارك للألوان ابتعدي عن الألوان الداكنة واجعلي الألوان المشرقة وألوان الباستيل هي خيارك الأول لأطلاله عروس ناعمة

- اذا كنت محجبة اختاري فستانين احدهما لزيارة الأقارب والأخر للأصدقاء اختاري الثاني بمظهر رسمي يتناسب مع هيئة الحجاب الساتر

-يفضل اختيار الاقمشة المقاومة للتجعد ومن الاقمشة المريحة

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