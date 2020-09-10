فيديو.. زوجان سوريان يدشنان حفل بـ100 ألف دولار لإعلان جنس المولود

علاقات و مجتمع
تصدر اسم أنس وأصالة، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعدما أقاما حفلًا ضخم في برج خليفة في دبي، لتسجيل لحظة معرفتهم جنس المولود المنتظر.
ورصد المقطع، الزوجان وهم وسط العديد من الأشخاص، ينظران إلى شاشة مُتصلة ببرج خليفة لمعرفة جنس المولود، بدلًا من "السونار" التقليدي، حيث يشير اللون الأزرق إلى أنه "ذكر" واللون الزهري إلى أن المولود سيكون "انثى".
وبحسب ما ذكرته "سبوتنيك" فإن تطكلفة الحفل وصلت إلى 100 ألف دولار.
يذكر أن السوريان يقدمان العديد من المقاطع، التي تحمل "مقالب ساخرة" عبر "اليوتيوب"، كما يقوموا برصد أدق لحظات حياتهما مع ابنتهم ميلا، ويتابعهما أكثر من 3 مليون متابع.
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