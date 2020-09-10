كتب: هن - 01:31 ص | الخميس 10 سبتمبر 2020

تعتبر بيتزا المكرونة من أكثر الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي وتتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها. وإليك طريقة عمل بيتزا مكرونة، على طريقة الشيف"نجلاء الشرشابي". مقادير بيتزا مكرونة بواقي مكرونة بالصلصة صلصة بيتزا جبنة رومي Advertisements جبنة موتزاريلا زيتون حلقات فلفل رومي حلقات طماطم بيضة طريقة تحضير بيتزا مكرونة - تخلط البيضة مع المكرونة الاسباجيتي ثم تقلب جيدا. - ثم توضع في صنية فرن ثم يضاف الجبن. - يرص الفلفل والزيتون والطماطم ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل بيتزا مكرونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.