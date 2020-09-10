هند صبري الوجه العربي لحقيبة etro الإيطالية

علاقات و مجتمع

اختارت دار الأزياء الإيطالية الكبيرة ETRO النجمة هند صبري لتكون الوجه العربي الوحيد الذي سيقوم بالترويج لحقيبتهم الشتوية الجديدة، والتي أطلقوا عليها اسم "Pegaso bag" وذلك مع مجموعة من المشاهير العالميين.

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كان اللقاء الأول بين هند ودار الأزياء الشهيرة أثناء مشاركتها كعضو لجنة تحكيم في مسابقة العمل الأول بمهرجان فينسيا السينمائي الدولي، والذي تزينت أجمل إطلالات هند فيه بتوقيع etro.

وشاركت هند صبري في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.

وتشارك الفنانة في دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب 3 سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.