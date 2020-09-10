الامارات | نقوش «الزيبرا» لإطلالة تعكس الجرأة

شكرا لقرائتكم خبر عن نقوش «الزيبرا» لإطلالة تعكس الجرأة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغزو نقوش الزيبرا الموضة النسائية لإطلالة جذابة تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها. وأوضحت مجلة «Elle» أن نقوش الزيبرا (الحمار الوحشي) تتمتع بطابع شرس يخطف الأنظار من خلال التباين اللوني بين الخطوط السوداء والبيضاء، مشيرة إلى أنها تكسو هذا الموسم السراويل والتنانير والفساتين والقطع الفوقية والأحذية والحقائب والإكسسوارات وحتى المايوهات.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن نقوش الزيبرا تحتاج إلى حس عالٍ عند تنسيقها، وذلك من أجل البعد عن التكلف والمبالغة. ولهذا الغرض ينبغي تنسيق نقوش الزيبرا مع الأسود والأبيض والجملي والدنيم (الجينز).

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