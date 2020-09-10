الامارات | أليكسيفيتش: أنا العضو الحر الأخير في مجلس المعارضة

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شكرا لقرائتكم خبر عن أليكسيفيتش: أنا العضو الحر الأخير في مجلس المعارضة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت المؤلفة والمعارضة الحائزة جائزة نوبل، سفيتلانا أليكسيفيتش، أنها العضو الحر الأخير المتبقي في اللجنة التنفيذية الدائمة لمجلس التنسيق التابع للمعارضة في بيلاروس.
وقالت أليكسيفيتش في بيان: «لم يعد هناك أيّ من أصدقائي المتشابهين في الفكر في اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق. الجميع محتجزون أو تم نفيهم للخارج».
وأضافت «اليوم تم احتجاز آخرهم، وهو ماكسيم زناك».
وحذرت من قدرة المعارضة على استعادة قوتها، مضيفة «في مكان هؤلاء الذين تم نزعهم من صفوفنا، سيأتي مئات آخرون». يذكر أن زناك، وهو محامٍ، اعتقل بسبب اتهامات بمحاولة انتهاك الأمن القومي، طبقاً لما ذكرته مجموعة «فياسنا» الحقوقية ومقرها بيلاروس.
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