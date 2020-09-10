الامارات | 4 نصائح لحماية الهواتف الذكية

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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح لحماية الهواتف الذكية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قد يتعرّض الهاتف الذكي للكثير من الأضرار خلال فصل الصيف والانطلاق في الرحلات والإجازات على الشواطئ، وفي ما يلي مجموعة من النصائح لحماية الأجهزة الجوالة من أضرار أشعة الشمس والرمال والمياه.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.