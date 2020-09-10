الامارات | 4 نصائح لحماية الهواتف الذكية

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح لحماية الهواتف الذكية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قد يتعرّض الهاتف الذكي للكثير من الأضرار خلال فصل الصيف والانطلاق في الرحلات والإجازات على الشواطئ، وفي ما يلي مجموعة من النصائح لحماية الأجهزة الجوالة من أضرار أشعة الشمس والرمال والمياه.

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