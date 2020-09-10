الامارات | القميص ذو الأكمام القصيرة نجم الموضة النسائية

شكرا لقرائتكم خبر عن القميص ذو الأكمام القصيرة نجم الموضة النسائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمثل القميص ذو الأكمام القصيرة نجم الموضة النسائية، هذا الموسم، ليمنح المرأة إطلالة أنيقة تخطف الأنظار.

وأوضحت مجلة «فرويندين» الألمانية أن القميص ذا الأكمام القصيرة يستحضر روح الخمسينات الجذابة، مشيرة إلى أنه يطل هذا الموسم بكل الألوان وكل النقشات، كي تجد كل امرأة ما يناسب ذوقها وأسلوبها.

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وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن القميص ذا الأكمام القصيرة يزدان بالتقليمات والكاروه والنقط والزهور، بينما تتألق بعض الموديلات بنقوش جلود الحيوانات مثل الزيبرا، لتمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار.

ولتأكيد الطابع الصيفي تمتاز بعض الموديلات بطابع السفاري؛ حيث تشتمل على جيوب أمامية وتكتسي بألوان البيج والكاكي أو تتألق بمظهر هاواي، الذي ترسم ملامحه أشكال النخيل والفواكه الاستوائية كالأناناس، لتستحضر في الذهن صورة العطلات الشاطئية المرحة

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