الامارات | الكربون النشط لبشرة نقية ومخملية

شكرا لقرائتكم خبر عن الكربون النشط لبشرة نقية ومخملية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة «وومان» أن الكربون النشط (Activated Carbon) يساعد على التمتع ببشرة نقية ومخملية؛ حيث إنه يعمل على تنظيف البشرة بعمق، ومن ثم يخلصها من الشوائب والأوساخ والترسبات الدهنية.

وعن كيفية تطبيق الماسك أوضحت المجلة النمساوية أنه يتم وضع كمية بحجم حبة الجوز على الوجه، وتركها لتجف لمدة 10 دقائق تقريباً، ثم غسل الوجه جيداً بماء فاتر. وبعد تطبيق الماسك ستصبح البشرة نقية ومشرقة وذات ملمس ناعم كالحرير، كما ستصبح المسام صغيرة الحجم.

ويمكن تطبيق ماسك الكربون النشط بمعدل مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً؛ لأنه لا يتسبب في جفاف البشرة.

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