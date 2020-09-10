تعرفي على طُرق تنسيق "البليزر" مع "الجينز" المستوحاة من النجمات

لاحظنا منذ فترة عودة سترة البلايزر الى الموضة لتشكل أحد أهم عناصرها، وهذه القطعة أساساً مستوحاة من خزانة الرجل غير أن مصمموا الأزياء عادوا لتقديم تصاميم رائعة منها جمعت بين الجانب الأنثوي الناعم مع لمسات من العصرية الجريئة، وجميع السيدات اللواتي يبحثن عن الأناقة وعن الأسلوب اللافت في اطلالاتهن يعتمدن سترة البلايزر بما فيهن النجمات العربيات والعالميات.

البلايزر مع الجينز أجمل التنسيقات العصرية:

ومن بين التنسيقات اللافتة التي يمكن اعتمادها في البلايزر هي مع الجينز حيث بذلك تجمعين بين الأسلوب الشبابي العصري مع لمسات من الأناقة الراقية، ومن الممكن اعتماد اللوك في البلايزر مع الجينز لمختلف المناسبات الكاجوال منها أو الرسمية حسب التنسيق، واليك بعض الأفكار من النجمات.

تعملي تنسيق البلايزر بأسلوب النجمات العصري:

شاهدنا مؤخراً عدد كبير من النجمات العالميات وقد اعتمدن اطلالات رائعة في البلايزر مع الجينز، ومنهن تستطيعين أن تستوحي اطلالة لافتة لك تتألقين بها حسب المناسبة الخاصة بك، فالبلايزر مع الجينز الأزرق بأسلوب “روزي هنتينغتون وايتلي” Rosie Huntington Whiteley: شاهدناها مؤخراً في اطلالة رائعة اختارت فيها جينز أزرق كلاسيكي مع بلايزر رمادي وحذاء كعب عالي وحقيبة يد مميز من “فندي” Fendi.

والبلايزر بأسلوب شبابي من “بيلا حديد” Bella Hadid: اختارت بيلا اطلالة لافتة في البلايزر المحدد الخصر بنقشة الكارو مع بنطلون جينز ذو أرجل عريضة ونظارات شمسية بطراز الفنتيج لأحد المشاوير الصباحية.

نسقي البلايزر بأسلوب نادين نجيم: نسقت نادين نجيم مؤخراً اطلالة رائعة اختارت فيها بلايزر باللون الأحمر المعدني ونسقت معه بنطلون جينز أزرق وزينت اللوك ببروش لافت، ولوك شبابي في البلايزر بأسلوب فاليري أبو شقرا: حيث اختارت بلايزر من المخمل ونسقت معه بنطلون جينز سكيني وحذاء من دون كعب ونظارات شمسية كبيرة.

لوك أنثوي في البليزر بأسلوب هيفاء وهبي: حيث اختارت بلايزر باللون الأحمر ونسقته مع بنطلون جينز وحذاء كعب عالي وشنطة يد من باللون الفضي المعدني من “شانيل” Chanel.

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