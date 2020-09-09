كتب: هن - 11:15 م | الأربعاء 09 سبتمبر 2020

قدمت الشيف غادة جميل، طريقة عمل لازانيا إيطالي، وذلك من خلال برنامجها "اتفضلوا عندنا"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع الوصفات التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل. مقادير عمل لازانيا إيطالي لازانيا شرائح زيت زيتون فصوص ثوم لحمة مفرومة طماطم مفرومة بصل زبدة ملح وفلفل أوراق ريحان مفروم لبن Advertisements دقيق جوزة الطيب كريمة جبنة بارميزان مبشورة ملح طريقة عمل لازانيا إيطالي لتعصيج اللحمة يضاف ريحان مفروم وزبدة وثوم مفروم وطماطم للبشاميل يشوح دقيق في زبدة على النار حتى يغمق لونه ثم يضاف لبن مع استمرار التقليب حتى يتقل القوام ويصبح كريمي ثم تضاف كريمة ويتبل بفلفل أسود توضع طبقة بشاميل فى قاع بيركس ثم طبقة شرائح لازانيا ثم طبقة خليط اللحمة وطبقة جبنة بارميزان وتغطى مرة أخرى بشرائح اللازانيا والبشاميل وجبنة بارميزان على الوجه. تدخل الفرن حتى تمام النضج. تقدم ساخنة.

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