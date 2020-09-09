"زوزو" زوجة حمو بيكا.. أخفى وجهها وقدم لها شبكة تخطت الـ100 ألف جنيه

علاقات و مجتمع

يحتفل حمو بيكا، مطرب المهرجانات، بحفل زفافه، غدًا، عقب أشهر من خطبته بفتاة تُدعى "زوزو" وذلك في حفل عائلي بمنزلها.

وأعلن المطرب الشعبي، الأمر عبر حسابه الشخصي، خلال بث مباشر، قائلًا: "الفرح كان من المقرر له أن يقام في التاسع من سبتمبر (في مكان عام).. لكن بعد قرار الإلغاء خوفًا من جائحة كورونا، جرى الاتفاق على إقامة الفرح في العاشر من سبتمبر في البيت، مع أسرتي".

ولا يعلم الكثير من هي خطيبة المطرب الشعبي، الذي حاول عدم إظهارها منذ الخطبة.

ويرصد "هُن" خلال السطور التالية بعض المعلومات عن العروس المنتظرة:

أهداها شبكة تخطت الـ 100 ألف جنيه

أهدى المطرب الشعبي، حمو بيكا خطيبته شبكة مكونة من "غويشتين، وتوينز (محبس وخاتم)، وخاتم بمفرده ودبلتين".

وقال محمد محمود صاحب أحد محلات الذهب الشهيرة، إنه عادة ما يشتري العريس شبكة مكونة من ذهب فقط أو ألماظ فقط، ولكن يبدو أن حمو بيكا اشترى "توينز"، ألماظ وهو ما يجعل ثمن الشبكة مرتفعًا.

وأضاف "محمود"، أنه لم يتبين من الصور كون "التوينز"، من الألماظ أو الذهب، ولكن في كلا الحالتين، فإن ثمن الشبكة يتخطى الـ100 ألف جنيه، بحسب مكوناتها في الصورة، خاصة إذا كان "التوينز" من الألماظ، أما إذا كان ذهب فستقل عن هذا السعر قليلًا، ولكنها أيضًا في حدود الـ100 ألف جنيه.

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أهدته سلسلة ذهبية

في مايو الماضي، كشف مطرب المهرجانات، خلال حديثه مع الإعلامية إيناس الدغيدي ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، عن سر السلسلة الذهب التي يرتديها: "حبيبتي اللي جيبهالي".

منزلها يشهد حفلي الخطبة والزفاف

بسبب جائحة الكورونا كان منزل العروس، بديلًا جيدًا للاحتفال بالخطبة في مارس الماضي، كما أنه من المُقرر أيضًا أن يكون حفل الزفاف غدًا في المنزل.

ليست ابنة عبدالباسط حمودة

عقب إعلان "بيكا" خطبته، زعم البعض بأن خطيبته هي هدير، ابنة الفنان الشعبي عبدالباسط حمودة، وذلك بعد تداول فيديوهات لهما وهما يغنيان سويًا، ليزعم البعض بأنها من حفل خطوبتهما.

وعقب انتشار ذلك، خرجت "هدير" في تصريحات أكدت عدم وجود علاقة أو ارتباط بينها وبين حمو بيكا، وأن الفيديو كان أثناء زيارة "بيكا" لوالدها في المنزل، وقاما بالغناء سويًا في مقطع فيديو.

حاول إخفاء وجهها

ورغم حرص "بيكا" على عدم إظهار وجه خطيبته، فحينما نشر صور الشبكة، لم يكشف خلالها عن خطيبته، لكن عقب أيام من خطبتهما، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لحفل الخطوبة.

وكشف مقطع الفيديو عن "تلبيس" حمو بيكا الشبكة لخطيبته، والتي ظهرت للمرة الأولى منذ إعلان الخطبة، كما أظهر الفيديو رقص حمو بيكا على المهرجانات الشعبية وسط أصدقائه.

اختارت إطلالة هاند ميد للزفاف

وكشف إسلام سعد، مصمم أزياء "بيكا" أن زوجة المطرب، من المُقرر أن ترتدي فستانًا من توقيع المصممة "إسراء خالد، قائلًا: "الفستان كله هاند ميد، وله ديل طويل جدًا".

وفي شهر مارس الماضي خطب مطرب المهرجانات، في حفل اقتصر على الأقارب والأصدقاء في منزل الفتاة.