أبرزهم "بسنت ودياسطي".. دينا فتحي تصمم عرائس كارتون بورق الذرة

علاقات و مجتمع

فكرت في كيفية الاختلاف بفنها والخروج عن المألوف باستخدام خامة في أعمالها الفنية يستغني عنها البعض ولا يدركون قيمتها، وهو ورق الذرة الذي استطاعت أن تصنع منه العديد من الأشكال التي تستوحي معظمها من أفلام الكارتون.

تخرجت دينا فتحي، من كلية آداب قسم فلسفة حتى تبدأ رحلتها واستغلال شغفها بالعمل مدرسة رسم، وجدت الاختلاف في شراء ورق الذرة وتحويله إلى أشكال فنية يستمتع بها الجميع عند رؤيتها، "كنت بشتري الذرة، وأصنع من ورقها أشكال فنية، وقمت بصنع عرائس ليتحول الأمر إلى هواية وفن".

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"عرائس بورق الذرة" كانت من أهم الأعمال الفنية التي قدمتها صاحبة الـ 30 عاماً، لتستغل حبها للأشغال اليدوية، "بدأت أتعلم إزاي أركب الرأس والأيد باستخدام الذرة" - وفق حديثها لـ "هُن".

اشترت "دينا" ورق الذرة، ومن ثم بدأت في صُنع عروسة بدائية ليس لها ملامح ولم تضف إليها أي لون في البداية، وأثناء تجربتها الثانية تعمدت إضافة بعض الألوان لها وإظهار ملامح العرائس.

"بسنت ودياسطى، ريبونزل، بكار وحسونة" من أهم الشخصيات الكرتونية التي صممتها بورق الذرة، حيث استغرق تنفيذهما 18 ساعة في البداية، "الأدوات اللي بحتاج ليها ورق الذرة وسلك الكهرباء وخلة الأسنان والخيوط وبعض الأدوات الأخرى".

أمنية تتمنى "دينا" تحقيقها وهي الرسم بكل أنواع الألوان والخامات، وافتتاح مكان خاص بها للأشغال الفنية، بالإضافة إلى تعليم هذا الفن للآخرين عن طريق تنفيذ دورات تدريبية.