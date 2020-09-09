لماذا يصاب بعض البالغين بحب الشباب؟.. أسباب مختلفة وراء ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هدى عبد الناصر: يعاني بعض الأشخاص من ظهور حب الشباب بعد البلوغ، بالرغم من أنه يعتبر من المشكلات الجلدية التي يرتبط ظهورها لدى الفتيات والشباب بفترة المراهقة، ويمكن أن يحدث ذلك نتيجة عدة أسباب مختلفة. لقراءة التفاصيل اضغط هنا:

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