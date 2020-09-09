"رجعوا التلامذة".. استشاري علم نفس توضح كيفية تهيئة الأبناء لعودة المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يتزامن بداية العام الدراسي الجديد مع استمرار تفشي فيروس كورونا، ولهذا اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات الوقائية التي تحمي الطلاب.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن آلية الدراسة في العام الدراسي الجديد الذي ينطلق في ١٧ أكتوبر في مؤتمر عقده أمس الاثنين، وكشف عن مواصفات الثانوية العامة الجديدة وعدد أيام الحضور في المراحل التعليمية المختلفة.

وقبل انتهاء العام الدراسي الماضي قرّرت الحكومة تعليق الدراسة بعد أن اتنشر فيروس كورونا، وإلى جانب تلك المدة التي جلس فيها الطلاب بالبيوت كانت الإجازة التي مدت فترة الجلوس في المنزل، ولهذا لا بد على الأمهات تهيئة أبنائها للعودة للمدارس وتقليل حدة القلق لديهم، لتحقيق أقصى استفادة.

وتوضح الدكتورة إيمان عبد الله محمد السيد استشاري علم النفس والعلاج الأسري لـ"الخليج 365"، كيفية تهيئة الأبناء للعودة للمدارس.

- تعليم الأطفال طرق الوقاية الصحيحة والإجراءات الاحترازية.

- يجب على الأم الاستماع الجيد لطفلها، مع ضرورة التفاعل معه داخل المنزل.

- لا بد من النقاش والمحاورة مع الطفل حول ضرورة وأهمية الوقاية حسب سنه وطريقة تفكيره والمرحلة العمرية.

- وفي المرحلة الإعدادية يجب على الأم التعامل مع ابنها بلطف وتأهيله، نظرا لأن هذه المرحلة تسمى مرحلة التمرد.

Advertisements

- يجب على الأم الإجابة على جميع أسئلة طفلها.

- يجب على الأم عدم إظهار خوفها أمام طفلها بشأن العام الدراسي.

- يجب على الأسرة دعم قوانين وتشجيع لوائح المدرسة الجديدة.

- لا بد من التعايش مع واقع فيروس كورونا.

- التنبيه على الطالب بضرورة الالتزام بتنفيذ التباعد اجتماعي في طابور المدرسة وداخل الفصل.

- يمكن للأم مشاهد برامج التوعية مع أطفالها قبل قدوم المدارس.

- من الأفضل ضبط مواعيد نوم الطفل قبل قدوم العام الدراسي.

- لابد من معرفة الطالب بخطورة تبادل الأدوات الشخصية مع زملائه مع الحرص على تنفيذ النظافة الشخصية