للتغلب على الأرق.. أطعمة ومشروبات احرص على تناولها قبل النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أمنية قلاوون: يساعد تناول وجبات معينة قبل الخلود إلى النوم على التخلص من الأرق، والحصول على القسط الكافي من النوم، والتمتع بليلة هادئة، بشرط أن تحتوي على بعض الأنواع من الأطعمة والمشروبات. اضغط هنا

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