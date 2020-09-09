خصومات تصل إلى 70%.. أوكازيون الصيف يفاجئ الشباب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

لا شك أن فيروس كورونا المستجد، أثّر بشكل كبير على حركة الاقتصاد في معظم دول العالم، وهو ما ألقى بظلاله على المحال التجارية الخاصة ببيع الملابس في الفترة الأخيرة، مع إجراءات الإغلاق في معظم الدول حول العالم، قبل إعادة الفتح.

نتيجة لذلك بدأت المحال التجارية محاولاتها لتعويض الخسائر الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، عن طريق الأوكازيون على الموديلات الصيفي لكل ما يتعلق بملابس الرجال، بعروض وتخفيضات كبيرة تصل إلى 70% لجذب أكبر عدد ممكن من الزبائن.

ويستعرض "الخليج 365" بعض أسعار الأوكازيون الصيفي لملابس الرجال، وفقا لبعض المحال التجارية الشهيرة "الماركات"، في عدة مناطق معروفة مثل المهندسين ووسط البلد وشبرا مصر.

أسعار الملابس الرجالي في أوكازيون الصيف بأحد المحال الشهيرة بوسط البلد، يقدم "MEN'S CLUB"، هذه العروض

- سعر الحذاء يبدأ من 300 إلى 550، بعد الخصم، في حين قبل الخصم كان سعره يبدأ من 400 جنيه.

- سعر البنطلون بكل أنواعه يبدأ من 360 إلى 490، بعد الخصم سعره يصل إلى 260 جنيه.

- سعر تيشيرت عادي 260 إلى 420، بعد الخصم يصل إلى 175 جنيها.

- سعر التيشيرت البولو يبدأ من 280 إلى 495، بعد الخصم يصل إلى 200 جنيه.

- سعر البليزر يبدأ من 900 جنيه، بعد الخصم يصل إلى 750 جنيه.

3 عروض مميزة

يوفر أيضا 3 عروض لجذب الزبائن مثل:

- اشتر قطعتين واحصل على 3 قطع مجاناً، على موديلات (التيشرت - القميص - الشورت - المايوه).

- احصل على خصم 35% على القطعة الواحدة، على الموديلات (بنطلون جينز - بنطلون جبردين - سويت بانس - بليزر)

- اشتر قطعة واحصل على قطعة مجانا على موديلات الأحذية فقط.

أسعار الملابس الرجالي في أوكازيون الصيف، بأحد المحال الشهيرة المعروفة ببيع "البدل" في وسط البلد، يقدم "تاي هاوس" هذه العروض.

خصم 50 % عند الشراء أونلاين

- سعر البدلة 1190 بعد الخصم 595 جنيها.

-- قميص كلاسيك 198 بعد الخصم 99 جنيها.

-- بنطلون جبردين بسعر يبدأ من 250 بعد الخصم 125.

-- سعر البولو شيرت يبدأ من 220 بعد الخصم 110.

- سعر التي شيرت يبدأ من 160 بعد الخصم 80.

- عرض 3 كرافتة بسعر 200 بعد الخصم 100.

- البنطلون الجينز بسعر يبدأ من 250 بعد الخصم 125.

- قميص كاجوال بأسعار تبدأ من 200 بعد الخصم 100.

- كوتشي مميز ومريح بسعر يبدأ من 200 بعد الخصم 100.

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الشراء من أي فرع لنفس العروض ولكن الخصومات تبدأ من 20% لـ 70% ( بعض الموديلات عليها خصم 70 %).

- البدل خصم 20% - 50% وبعض الموديلات داخل خصم 70% باستثناء البدل السواريه التركي 25%، يصبح سعر البدلة بعد خصم بنسبة 50%، 600 جنيه.

- البليزر 20% - 30%. من 700 جنيه يصبح سعره 450 جنيه.

- القميص الكم ( كلاسيك - كجوال ) 30% - 50%.، من 200 جنيه بعد خصم 50%، يصبح سعره 100 جنيه.

-البنطلون 30% - البنطلون الجينز بسعر يبدأ من 250 جنيه بعد الخصم 150 جنيه.

- البولو شيرت 40%. يبدأ من 220 جنيه بعد الخصم 120 جنيه.

أسعار الملابس الرجالي في أوكازيون الصيف، بأحد المحال الشهيرة في المهندسين، "تاون تيم" يقدم هذه العروض.

خصومات الصيف تصل إلى 70 %، العرض شامل جميع الموديلات الرجالي

- تيشرت عادي متاح عليه خصم 50 % سعره 299 بعد الخصم 149 جنيها.

- تيشرت بولو سعره 359.. متاح عليه نسبة خصم 30% وسعره بعد الخصم 255.

الأحذية وعروضها المختلفة.. 499 جنيه سعر الحذاء

- جميع موديلات الأحذية متاحة داخل العرض.

عرض تشتري قطعتين وتحصل على قطعتين مجانا، أو تشترى 3 قطع و تحصل على 4 قطع مجانا، أو تشتري قطعة وتحصل على الثانية بخصم 50 % ما يعني وصول القطعة بعد الخصم إلى سعر 249.5 جنيه.

أسعار الملابس الرجالي في أوكازيون الصيف، بأحد المحال الشهيرة في شبرا مصر، يقدم "لوراندو" هذه العروض.

الخصم من 20% إلى 50% على معظم المنتجات.

- سعر البدل من 650 إلى 2900، مع خصم 50% يصل سعرها من 325 إلى 1450.

- سعر بنطلون جينز من 250 إلى 700، مع خصم 50% يصل سعره من 125 إلى 350.

- سعر بليزر من 540 إلى 1750، مع خصم 50% يصل سعره من 270 إلى 875.

- سعر الجبردين من 245 إلى 650، مع خصم 50% يصل سعره من 122.5 إلى 325.

- سعر القميص من 180 إلى 285، مع خصم 50% يصل سعره من 90 إلى 142.

أسعار الأحذية الرجالي في أوكازيون الصيف، بأحد المحال الشهيرة ببيع الأحذية في المهندسين، يقدم " برونتو" هذه العروض، مع خصم 50% على كل الأنواع.

الأسعار تبدأ من 300 إلى 495 جنيه، مع خصم 50%، تصل الأسعار من 150 إلى 247.5 جنيه.

كيف تغلب أصحاب المحال على أزمة كورونا

يقول محمد إبراهيم عامل بإحدى محال الملابس الشهيرة بوسط البلد، إن الجميع عانى من فترة الإغلاق وبالتالي تأثرنا بالإقبال الضعيف على شراء منتجاتنا، لكن مع الخصومات الكبيرة بدأنا نستعيد جزء ولو صغيرا من الزبائن من فئة الشباب، في ظل الأوكازيون الذي تصل نسبة تخفيض الملابس به إلى 70%.

من جانبه يقول أحمد محمود، مدير محال مشهور ببيع الأحذية في شبرا مصر: "بعد عودة الفتح لاحظنا انخفاضا كبيرا في حجم الإقبال لشراء منتجاتنا، ولكن في ظل الأوكازيون الحالي والخصومات الكبيرة، بدأ الشباب وفئة الرجال عموما في الإقبال على طلب الأحذية".

في حين يؤكد علي سالم، مالك أحد المحال في المهندسين، أنه حرص على تعويض الخسارة التي تسبب فيها تفشي فيروس كورونا، عن طريق استغلال أوكازيون الصيف بأفضل شكل مع خصومات على المنتجات تصل إلى 70%.