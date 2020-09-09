ريا أبا راشد بالأسود في مهرجان البندقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

شهد مهرجان فينيسيا السينمائي "البندقية"، في دورته الـ77، حضور عدد كبير من النجوم والمشاهير، وسط التزام كامل بجميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، ومنها ارتداء الكمامات والتعقييم والتباعد الاجتماعي قدر الإمكان.

وبالرغم من تلك الإجراءات إلا أن هناك عدد من المشاهير استطاعوا التألق والظهور بمظهر جذاب وأنيق، ولعل من أبرزهم الإعلامية ريا أبي راشد.

تألقت "أبي راشد" بفستان طويل ومجسم، يبرز رشاقتها باللون الأسود، وفتحة صدر على شكل حرف V، كما نسقت مع الإطلالة كلاتش بنفس لون الفستان، وزينت إطلالتها بأقراط وخواتم باللون الفضي.

واعتمدت "ريا"، تسريحة الشعر المنسدل على الظهر، ونسقت اللون الأحمر للروج والمانكير مما أضفى عليها لمسة أنثوية.