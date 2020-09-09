ماسك للبشرة من الموز... نتائجه رائعة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - في أحيان كثيرة، تغنيك المكونات الطبيعية عن أهم مستحضرات العناية بالبشرة، على سبيل المثال لا الحصر، فاكهة الموز، التي بإمكانك أن تصنعي منها أفضل ماسك للبشرة، يساعد في تفتيح وترطيب البشرة وشد الوجه والتخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة وغيرها الكثير.



أبرز فوائد الموز للبشرة

فوائد الموز للبشرة



يشتمل الموز على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة والمواد المغذية والفيتامينات، التي تعمل على التخلص من مشاكل البشرة كافة، مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة، والبقع الداكنة والتصبغات والبشرة الباهتة والمصفرة... انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك في ما يلي، أفضل ماسكات الموز لكل مشاكل البشرة.

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لتفتيح لون البشرة

لتفتيح لون البشرة



اسلقي شريحيتين صغيرتين من البطاطا واهرسيهما جيداً. من ثم، اهرسي نصف ثمرة ناضجة من الموز واحدة واخلطيها جيداً مع البطاط المهروسة، مع إضافة ملعقة كبيرة من ماء الورد وملعقة أخرى من عصير الليمون وملعقة ثالثة من الحليب السائل. وبعد خلط المكونات جيداً، طبقي الخليط على بشرة وجهك واتركيه الى أن يجف تماماً. بعدها، شطفي وجهك بالمياه الفاترة وجففيه جيداً. سيعمل هذا الماسك على التخلص من الاسوداد والبقع الداكنة والتصبغات، ليجعل لون بشرتك فاتحاً ومشرقاً بشكل طبيعي.



لترطيب البشرة الجافة

لترطيب البشرة الجافة



قومي بهرس حبة الموز جيداً ثم أضيفي إليها ماء الورد. حركي المكونات جيداً حتى الحصول على خليط متجانس. بعدها، طبقي الخليط على بشرة وجهك بعد تنظيفها بشكل جيد، واتركيه لمدة ربع ساعة. من ثم، شطفي وجهك بالمياه الفاترة. يعد هذا الماسك الأفضل لترطيب البشرة الجافة، وسيساعدك أيضاً في تفتيح لون بشرتك والقضاء على التصبغات، وذلك نظراً الى غناه بالمعادن والفيتامينات الأساسية لصحة البشرة. كما سيمنح بشرتك النضارة والتوهج الطبيعي.



لشد الوجه والتخلص من التجاعيد

لشد الوجه والتخلص من التجاعيد



اهرسي نصف ثمرة ناضجة من الموز، وأضيفي إليها ربع كوب من اللبن وملعقة كبيرة من العسل الطبيعي. حركي المكونات جيداً الى أن تحصلي على ماسك متماسكة وزي قوام كريمي. بعدها، طبقي الماسك على وجهك بالتساوي، في جميع الاتجاهات من الأسفل الى الأعلى. اتركي الماسك على وجهك لمدة ربع ساعة. ثم شطفي وجهك جيداً بالماء، مع الحرص على ترطيب وجهك بالكريم المناسب. هذا المسك مثالي لشد البشرة والتخلص من تجاعيد الوجه والخطوط الدقيقة، حيث يشتمل على مضادات الأكسدة والمواد المغذية للبشرة، وفيتامينات A، B، وc. كما أنه غني جداً بالكولاجين والإيلاستين، وهي مكونات تعيد الشباب الى بشرتك.

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