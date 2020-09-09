مواد طبيعية تساعد في تطويل الشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - الشعر الطويل يمنح الصبيّة مظهرًا كله أنوثة، بخاصة وأنه موضة لا تبطل على الإطلاق بعالمنا العربي، لهذا تظل الصبايا يبحثن عن الوصفات المختلفة لتطويل الشعر، وتجربة الكثير من مستحضرات التجميل، التي قد يحتوي بعضها على مواد كيميائية تؤثر على صحة الشعر وجماله.



وهناك الكثير من المواد الطبيعية الأساسية التي يفضل أن تعتمديها لتطويل الشعر، كالأفوكادو وزيت الخروع والبيض، لاحتوائها على كميات عالية من البروتينات كالبيض مثلًا، والكولاجين والكالسيوم مثل الأفوكادو، وخصائص مذهلة تساعد في تطويل الشعر مثل زيت الخروع.



وإليكِ وصفات مختلفة أساسها هذه المواد لتطويل الشعر





ماسك الأفوكادو وزيت الزيتون والحليب

ماسك الأفوكادو وزيت الزيتون والحليب



المكونات



- حبة أفوكادو مهروسة

- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

- 2 ملعقة كبيرة حليب



اضربي المكونات الثلاثة في الخلاط الكهربائي.

وزعي الماسك على شعركِ بالكامل من الجذور حتى الأطراف.

اتركي الخليط لمدة ساعة كاملة، مع تغطية شعركِ بغطاء بلاستيكي ثم اشطفي شعركِ بالماء.



قناع زيت الخروع وزيت الزيتون

قناع زيت الخروع وزيت الزيتون



- 2 ملعقة كبيرة زيت خروع

- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

- 1 ملعقة كبيرة زيت أرغان



اخلطي الزيوت مع بعضها البعض، وعلى شعركِ المبلل ضعي الماسك.

غطي شعركِ بفوطة دافئة لعمل حمّام زيت للشعر.

اتركي الخليط لمدة نصف ساعة ثم اشطفيه بالشامبو والماء الفاتر.



قناع بياض البيض وزيت الجوجوبا

قناع بياض البيض وزيت الجوجوبا



- 1 بيضة كاملة

- ملعقة كبيرة زيت جوجوبا

- ملعقة صغيرة من جيل الألوفيرا



اخلطي البيضة مع زيت الجوجوبا وجيل الألوفيرا، وضعي القناع على شعرِك.

اتركي الخليط لمدة ساعة كاملة.

اشطفي شعركِ بعده جيدًا بالماء.

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