جدّدي ألوان أظافرك هذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - حان موعد تغيير حقيبة طلاء الأظافر واختيار ألوان جديدة مميّزة . اخترنا لك مجموعة من الألوان التي تليق بجميع ألوان البشرة وتبرز جمالها. شاهدي هذه الألون واطلبي منها ما ينقصك . كذلك لا تنسي بالتألق بموضة الغليتر والفرانش الملوّن بأختلاف أشكاله.

طلاء أظافر" وشيد دينم من شانيل" CHANEL Washed Denim

وشيد دينم من شانيل طلاء أظافر" فايت ذا باور من ديبورا" Deborah Fight The Power Deborah Fight The Power



طلاء أظافر" فيرني باندور من ديور" Dior Vernis Pandore فيرني باندور من ديور



طلاء أظافر" ذا نيل لاكر من دولتشي أند غابانا" Dolce and Gabbana The Nail Lacquer ذا نيل لاكر من دولتشي أند غابانا



طلاء أظافر" كولور هيت دانجيريوز من سيفورا" Sephora Color Hit Dangerous كولور هيت دانجيريوز من سيفورا

طلاء أظافر" بيتر من توم فورد" Tom Ford Bitter بيتر من توم فورد



طلاء أظافر" نيك باروز من نارس" Nars Nick Barose نيك باروز من نارس تابعي المزيد: تجنَّبي قضم أظافرك لهذه الأسباب

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