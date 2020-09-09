- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - حان موعد تغيير حقيبة طلاء الأظافر واختيار ألوان جديدة مميّزة . اخترنا لك مجموعة من الألوان التي تليق بجميع ألوان البشرة وتبرز جمالها. شاهدي هذه الألون واطلبي منها ما ينقصك . كذلك لا تنسي بالتألق بموضة الغليتر والفرانش الملوّن بأختلاف أشكاله.
طلاء أظافر" وشيد دينم من شانيل" CHANEL Washed Denim
طلاء أظافر" فايت ذا باور من ديبورا" Deborah Fight The Power
طلاء أظافر" فيرني باندور من ديور" Dior Vernis Pandore
طلاء أظافر" ذا نيل لاكر من دولتشي أند غابانا" Dolce and Gabbana The Nail Lacquer
طلاء أظافر" كولور هيت دانجيريوز من سيفورا" Sephora Color Hit Dangerous
طلاء أظافر" بيتر من توم فورد" Tom Ford Bitter
طلاء أظافر" نيك باروز من نارس" Nars Nick Barose
تابعي المزيد: تجنَّبي قضم أظافرك لهذه الأسباب
كانت هذه تفاصيل خبر جدّدي ألوان أظافرك هذا الموسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.