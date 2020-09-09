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جدّدي ألوان أظافرك هذا الموسم

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - حان موعد تغيير حقيبة طلاء الأظافر واختيار ألوان جديدة مميّزة . اخترنا لك مجموعة من الألوان التي تليق بجميع ألوان البشرة وتبرز جمالها. شاهدي هذه الألون واطلبي منها ما ينقصك . كذلك لا تنسي بالتألق بموضة الغليتر والفرانش الملوّن بأختلاف أشكاله.


طلاء أظافر" وشيد دينم من شانيل" CHANEL Washed Denim
 

وشيد دينم من شانيل
وشيد دينم من شانيل

 

طلاء أظافر" فايت ذا باور من ديبورا" Deborah Fight The Power

 Deborah Fight The Power
 Deborah Fight The Power



طلاء أظافر" فيرني باندور من ديور" Dior Vernis Pandore

فيرني باندور من ديور
فيرني باندور من ديور



طلاء أظافر" ذا نيل لاكر من دولتشي أند غابانا" Dolce and Gabbana The Nail Lacquer

ذا نيل لاكر من دولتشي أند غابانا
ذا نيل لاكر من دولتشي أند غابانا



طلاء أظافر" كولور هيت دانجيريوز من سيفورا" Sephora Color Hit Dangerous

كولور هيت دانجيريوز من سيفورا
كولور هيت دانجيريوز من سيفورا


طلاء أظافر" بيتر من توم فورد" Tom Ford Bitter

بيتر من توم فورد
بيتر من توم فورد



طلاء أظافر" نيك باروز من نارس" Nars Nick Barose

نيك باروز من نارس
نيك باروز من نارس

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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