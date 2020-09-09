كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - تتمحور الموضة اليوم حول اللون الأشقر العسلي بتدرجاته المتنوعة، بالإضافة إلى كونه جذاباً، وله سحر خاص، فهو أيضاً من أجمل الألوان التي تتناسب مع العديد من ألوان البشرة، لأنه يُبرز جمالها ويمنحها الإشراق والتألق والمزيد من الجاذبية، فهو لا يُعدّ لوناً داكناً، ولا يميل لأن يكون رماديّاً أو نحاسيّاً، ويجمع في تدرجاته ما بين القوة من جهة والنعومة من جهة أخرى، ليمنحك إطلالة ملفتة وفريدة من نوعها في آن واحد.

إذا كنت ترغبين في الحصول على إطلالة كلاسيكية هادئة ومشرقة، فلا تتردّدي في إختيار صبغة اللون الأشقر العسلي بتدرجاته التي اكتسحت مواقع التواصل الإجتماعي، لتستوحي منها إطلالة أكثر جاذبية ومفعمة بالحيوية، ولوك عصري يُواكب آخر صيحات صبغات الشعر.



أجمل صبغات شعر لون أشقر عسلي

صبغات لون شعر أشقر عسلي لإطلالة ساحرة

إليك، أجمل ألوان صبغات شعر أشقر عسلي لتزيني بها شعرط وتنعمي بإطلالة ساحرة مواكبة لأبرز صحيات ألوان موضة الشعر:



صبغة اللون الأشقر العسلي الفاتح جداً

صبغة اللون الأشقر العسلي الفاتح جداً من أكثر ألوان الشعر رواجاً

إنّ هذه الدرجة الفاتحة جداً من اللون الأشقر العسلي الفاتح جداً هي من أكثر ألوان الشعر رواجاً، بأسلوبها المتنوع الذي يجمع ما بين الجمال والطبيعية، ويمكنك تنسيق مع هذه الإطلالة تسريحة الشعر المموج البسيطة والسهلة وإنبضي سحراً وجمالاً.



صبغة اللون الأشقر العسلي الذهبي

صبغة اللون الأشقر العسلي الذهبي يعتبر من الألوان الكلاسيكية اللافتة

ما رأيك في أن تسطعي جمالاً، وتعكسي الضوء في إطلالتك عبر إعتماده، بأسلوبه المميز الذي لا يغيب عن موضة الشعر، والذي يُعتبر من الألوان الكلاسيكية، ولم يعد الأشقر العسلي الذهبي مجرّد لون بل أصبح بمثابة نمط حياة.

يمكنك تنسيق مع هذا اللون تسريحات الشعر المنسدلة من مالسة أو مموّجة، ما يسلّط الضّوء أكثر على جمال شعرك ولونه، ويعكس لمعان خُصلاته وإشراقته.

صبغة اللون الأشقر العسلي الغامق

صبغة اللون الأشقر العسلي الغامق يليق بصاحبات البشرة المتوسطة

يأخذنا اللون الأشقر العسلي بتدرجاته، إلى الأشقر العسلي الغامق الرائعة لتتألقي جمالاً وجاذبية بإطلالة مميزة، سواء أكنت من صاحبات البشرة الداكنة أو المتوسّطة أو الفاتحة.

يكفي أن تمشطي شعرك وتعتمدي الفرق الجانبي لتتألقي بواحدةٍ من أكثر تسريحات الشعر الكلاسيكية.





صبغة اللون الأشقر العسلي الفاتح جداً مع جذور الشعر الداكنة

صبغة اللون الأشقر العسلي الفاتح جداً مع جذور الشعر الداكنة

ترتكز هذه الإطلالة الرائعة على جذور الشعر الداكنة، ولكن هنا يُصبح الشعر فاتحاً بكامله ليصل إلى الأطراف بلونٍ أفتح بكثير، وفي حال اعتمدتيها وترغبين في تعزيز لمعانها وإبراز جمالها، ننصحك بإعتماد تسريحة الشعر المالس التي تعكس الضوء على خصلاتها.

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صبغة اللون الأشقر العسلي مع خصل الهايلايت أو اللولايت

صبغة اللون الأشقر العسلي مع خصل الهايلايت أو اللولايت لإطلالة دافئة

تجمع هذه الصيحة بين تدرجات صبغة اللون الأشقر العسلي، مانحةً إياك إطلالة عصرية ودافئة في آن معاً. ترتكز هذه الصيحة على قاعدة اللون الأشقر العسلي الطبيعي إضافةً إلى تقنية البلياج التي يتمّ من خلالها إدخال تدرجات الكاراميل على الشعر، كما تتميّز بأنّها تليق بمختلف ألوان البشرة من فاتحةٍ ومتوسط وداكنة، ما يجعلها خيارك الأفضل.



صبغة اللون الأشقر العسلي مع صيحة الـ "fallayage"

صيحة الـ fallayage لإطلالة عصرية لافتة

تُعد الـ Fallayage بمثابة البلياج الخريفي الذي يرتكز على الدرجات الدافئة التي تمنح الشعر المزيد من الإشراقة والحجم والكثافة، كما يُمكن أن تتوافر بألوان مختلفة كالنحاسي، الماهوجندي والأحمر إضافةً إلى مزيجٍ ناعمٍ من درجات اللون البني والبيج ما يجعلها مناسبة لدمجها مع الأشقر العسلي.



صبغة اللون الأشقر العسلي مع تقنية الباستيلاج

صبغة اللون الأشقر العسلي مع تقنية الباستيلاج صيحة موضة الوان الشعر

بكلّ بساطة، الباستيلاج هو عبارة عن البلياج بألوان الباستيل، تماماً مثل نسختها الأقل تلويناً، ترتكز هذه الصيحة على تطبيق لون الشعر بطريقةٍ تدريجية، بحيث لا يمكنك تحديد من أين تبدأ أو تنتهي خصل الهايلايت أو اللولايت، ما يمنحك بالتالي إمكانية التألق بتسريحات مختلفة ومتنوعة، وعليك أن تأخذي بعين الإعتبار أنّ سر الباستيلاج المثالي يكمن في المهارة في تطبيق الألوان ومزجها.



صبغة اللون الأشقر العسلي الرمادي

صبغة اللون الأشقر العسلي الرمادي

في حال اعتمدت هذا اللون وترغبين في تعزيز لمعانه وإبراز جماله، ننصحك بتطبيق تسريحة الشعر المموّج التي تعكس الضوء على خصلاته، مسلّطةً الضوء على تدرجاته المختلفة ما يمنحك بالتالي إطلالة أنيقة ومشرقة في الوقت نفسه، وإذا كنت تشعرين أنّ شعرك يحتاج إلى المزيد من اللّمعان، لا تتردّدي في إدخال الزيوت المغذية الطبيعية إلى روتين العناية بشعرك لتحصلي على الإطلالة المثالية التي ترغبين بها.



صبغة اللون الأشقر العسلي المُخضّر

اللون الأشقر العسلي المخضر لإطلالة مشرقة

تُعد صبغة اللون الأشقر العسلي المُخضّر الخيار الأمثل لكل من تبحث عن إطلالة مشرقة وحيوية تواكب من خلالها أحدث صيحات موضة صبغات الشعر، وتعتمد هذه الصبغة بشكلٍ أساسي على تقنية البلياج التي تعكس الضوء على خصلات شعرك.

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