تنسيقات متنوعة من أحدث إطلالات ديانا حداد

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - لُقِّبَتْ ديانا حداد بـ"برنسيسة الغناء العربي"، وهي مغنية لبنانية تحمل الجنسية الإماراتية، وتُعَدُّ واحدة من أشهر المغنيات على الساحة العربية، ومن أكثر الفنانات الرائدات نجاحًا في تاريخ الموسيقى الشرقية المعاصرة في العالم العربي، تميزت بمشاركتها في الكثير من المهرجانات العالمية، أبرزها بالمالديف والهند والولايات المتحدة وقبرص، إلى جانب الصين ومصر والمغرب والبحرين، وعلى صعيدها الشخصي؛ تعتمد ديانا حداد الكثير من الإطلالات المذهلة والمنسقة والمختارة بعناية، لذا استوحينا لكِ منها عدة إطلالات؛ لتظهري بأسلوب متجدد وأنيق.



إطلالات الألوان الحيادية

أزياء بألوان حيادية



تعتمد كل النساء في تنسيقاتهن على الألوان الحيادية المختلفة، وذلك لما توفِّره من أناقة وجمال، لذا تأنقت ديانا حداد بفستان ضيق بني مصمم بطيّات القماش، وأكملت إكسسوارات الإطلالة بالأسود والبني؛ لمظهر أنثوي، وأطلّت ببلوزة بنية قطنية مع بنطال أسود من الجلد وحزام نحيل للخصر، واعتمدت مكياجًا بنيًّا وتسريحة منسدلة، وظهرت في الإطلالة الثالثة بفستان ضيق أسود من قماش الجلد المصمم بقصة الميدي والأكمام الطويلة مع المكياج الأحمر؛ لزيّ كلاسيكي مميز، وارتدت فستانًا أحمر ضيقًا مزينًا بربطة للخصر وقصة المربع للجزء العلوي.

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خيارات اللون الأزرق لمظهر مرح

إطلالات مرحة بالأزرق



فضّلت ديانا حداد إطلالات اللون السماوي البارد؛ لمظهر مرح وأنيق مناسب للأجواء الحارة، ومن أحدث إطلالاتها نسقت بلوزة سماوية صيفية وتنورة طويلة وواسعة مصممة بنفشة ناعمة ومزينة برسوم زرقاء، وزينت مظهرها بمجوهرات فضية ناعمة، ومكياج قوي مرتكز على طلاء الشفاه الفوشيا ومكياج السموكي للعين، واختارت في الإطلالة الثانية بليزر وبنطالًا باللون السماوي مع بلوزة قطنية بيضاء مخططة بالعرض بالبني والأسود.

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تنسيقات اللون البنفسجي لإطلالة أنثوية

خيارات أنثوية بالبنفسجي



اعتمدت الفنانة ديانا حداد في تنسيقاتها المختلفة تدرجات اللون البنفسجي الداكن الذي يضفي عليها الكثير من الأنوثة والجمال، ومن وحيها نلهمكِ عدة تنسيقات؛ حيث تجملت ببلوزة بنفسجية صيفية وبنطال ضيق مزين بطبعات الأسود والأصفر والزهري مع قميص أصفر وقبعة بكاب؛ لمظهر رياضي مميز، وتألقت في إطلالة أخرى ببليزر بنفسجي مزين بأزرار بيج مع فستان أسود مصمم بقماش شفاف في الجزء العلوي، وسرّحت شعرها بشكل مموج، وارتكز مكياجها على طلاء الشفاه الزهري.

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