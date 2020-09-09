دانا جبر تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي...شاهدوا أجمل إطلالاتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - تصدرت الفنانة السورية دانا جبر، مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تم تسريب عدد من الصور الخاصة الجريئة جداً لها.

وأكدت النجمة أنها تتعرض لمحاولة ابتزاز وتشويه سمعة بشكل واضح ، عن طريق نشر صور خاصة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرت النجمة في حديثها لإحدى وسائل الإعلام العربية أن هذه الحملة التي تتعرض لها هي فعل شنيع ومقصود لتشويه مكانتها، وأوضحت أن شخص مجهول يحاول ابتزازها للنيل من سمعتها ونجوميتها، وأن كل ما يتم نشره من صور خاصة بها هي صور قديمة جدا وصور شخصية بحتة غير صالحة للتداول أو النشر وبعضها تعرض لعمليات التشويه والتركيب أي الفوتوشوب.

وتعرف الممثلة دانا جبر بجرأتها عادة في إطلالاتها اليومية، إذا أنها من عشاق الموضة وتسعى للتألق بشكل ملفت، حيث أنها دائماً ما تختار اللون الأسود، سيد الألوان، في قصات تتناسب مع جسدها، وتنشر صورها على وسائل التواصل الاجتماعي مع منع خاصية التعليق على صورها، بسبب التعليقات اللاذعة التي تتعرض لها من بعض المتابعين، نظراً لجرأة ملابسها..

شاهدوا إطلالات دانا جبر التي تنشرها بنفسها على وسائل التواصل الاجتماعي.



دانا جبر من عشاق اللون الأسود

اللون الأسود



كثيرة هي إطلالات دانا جبر باللون الأسود، فلمحة سريعة على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تعكس مدى عشقها لهذا اللون.

وفي الصورة أعلاه تألقت النجمة السورية بشورت قصير من الجلد وكنزة ضيقة مفتوحة من الخلف، وفي إطلالة أخرى مشابهة إختارت توب باللون الأسود مع تنورة من الجلد بفتحة جريئة.

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الدنيم في إطلالات دانا جبر

الدنيم في إطلالات دانا جبر



تختار دانا الجبر دائماً أن تتألق بالدنيم في إطلالاتها، حيث أن قوامها تسمح لها بذلك، لا بل حتى أنها من القطع التي تبرز مفاتنها بشكل ملفت، وتختار دانا التوبات الضيقة مع الجينز، أو الكروب التوب.

كما أن الممثلة تعتمد الجاكيت أو القميص الجينز فوق الفساتين أو الجمبسوت الأوف شولدر، بشكل عصري.

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فساتين دانا جبر

فساتين دانا جبر



تختار دانا جبر الفساتين الناعمة دائماً في إطلالاتها اليومية أو حتى في السهرات، كما تعتمد في أغلب الأحيان على القصات الضيقة، التي تتناسب كثيراً مع قوامها.



شاهدوا صور دانا جبر التي جمعناها لكم من صفحاتها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي.

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