أجمل موديلات شنط وردي بوحي من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - برزت الحقيبة الوردي كواحدة من أبرز صيحات الحقائب المفضلة لدى النجمات، حيث أنها من الألوان الأكثر رواجاً في عام 2020.



شاهدي أجمل موديلات شنط يد وردي بوحي من اكسسوارات النجمات ومن عروض أزياء 2020.



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شنط وردي بوحي من النجمات

اختارت سيرين عبد النور الحقيبة الوردي الناعمة بحجم صغير وبحزام طويل لحملها على الكتف، كما ارتدت نوال الزغبي الحقيبة الوردي الصغيرة والمزينة بالورود الملونة بطريقة الـCross ونسقتها مع توب وشورت وردي في إطلالة صيفية مفعمة بالحيوية.





شنط وردي من عروض أزياء 2020 Chanel قدمت ماركة ألكسندر ماكوين ALEXANDER MCQUEEN شنط وردي أنيقة، مثل الشنطة باللون الوردي الفاتح والشنطة الكلتش المزودة بسلسلة معدنية.



كما قدمت ماركة شانيل Chanel شنطة قماش باللون الوردي مزودة بسلسلة ذهبية وبتصميم أنيق وفخم.



وقدمت ماركة كلوي CHLOE شنطة باللون الوردي الداكن سلسلة معدنية باللون الذهبي.



وأحببنا شنط فندي باللون الوردي الفاتح وبأحجام مختلفة، مثل الشنطة بالحجم الصغير جداً والشنطة بالحجم الكبير جداً.



وأبدعت دار جيامباتيستا فاللي GIAMBATTISTA VALLI شنطة وردي مزينة بطبعات الورود وبحجم متوسط.



ولفتت أنظارنا شنطة ميو ميو MIU MIU الراقية بالحجم المتوسط. Advertisements تابعي المزيد:موديلات شنط يد نسائية موضة ربيع وصيف 2020 MOSCHINO



أيضاً قدمت ماركة موسكينو MOSCHINO شنط وردي عصرية، بتصاميم غير تقليدية ولافتة للأنظار.



وتزينت حقائب فالنتينو MOSCHINO الوردي بالورود والفيونكات لتضيف لمسة أنثوية ناعمة لإطلالات المرأة.



وقدمت ماركة فيرساتشي VERSACE حقيبة وردي صغيرة مزودة بسلسلة فضي طويلة. تابعي المزيد:شنط أنيقة نسقيها مع عبايتكِ الشتوية ستعجبكِ بالتأكيد

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