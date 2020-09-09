موديلات فساتين سواريه للمحجبات باللون الأخضر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 10:44 مساءً - تفضِّل النساء بمختلف أعمارهن وشخصياتهن اعتماد الفساتين المتماشية مع أحدث خطوط الموضة في المناسبات؛ وذلك للتألق دومًا بإطلالات مميزة ولافتة للأنظار، لذا استوحينا لكِ -عزيزتي- المحجبة عدة موديلات لفساتين سواريه خضراء تناسب حفلاتك في الخريف.



فساتين سواريه مميزة

فساتين سواريه مميزة



لفساتين سواريه تناسب المناسبات الضخمة، يمكنكِ -عزيزتي- التأنق بفستان أخضر مصمم من قماش الساتان الواسع ومزين من الأعلى بقماش بني مطرز بالأخضر، أو الظهور بفستان أخضر مصمم بقصة منفوشة وتملؤه الزهور البيج، أو اختيار فستان أخضر منفوش مصمم بأكمام شفافة ومكسو بالتطريزات الخضراء بطريقة تناسب الحفلات الضخمة، كما يمكنكِ تنسيق عدة فساتين مصممة بقماش ذي طيات متداخلة من الساتان، كفستان محتشم مصمم من جهة واحدة بالترتر والتطريزات الطولية، أو فستان طويل مصمم بأكمام طويلة ومطرز من الأعلى بالفصوص الخضراء بطريقة مذهلة.

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موديلات لفساتين سواريه ناعمة

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موديلات لفساتين سواريه ناعمة



لفساتين سواريه ناعمة مستوحاة من أشهر مدونات الموضة ومصممة باللون الأخضر، يمكنكِ التأنق بفستان أخضر واسع من القماش البليسيه المزين بأكمام بيضاء منفوخة، أو تنسيق فستان أخضر مصمم بربطة في الخصر وبقماش بليسيه من الأسفل مع حجاب بنفسجي؛ لمظهر أنثوي مميز، كما يمكنكِ ارتداء فستان مصمم بطبقتين ومطرز بفصوص ناعمة مع حجاب أبيض، أو الظهور بفستان محتشم مزين بربطة ناعمة في الخصر.

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كيف تختارين فساتينك حسب شكل الجسم؟

كيف تختارين فساتينك حسب شكل الجسم؟



تختار الفتيات دومًا فساتين لا تناسب قوامهن أو تُظهر قوامهن بالشكل غير المطلوب، وتبرز التفاصيل التي تضايقهن، لذا فيما يلي نقدم لكِ -عزيزتي- عدة موديلات يمكنكِ ارتداؤها حسب شكل الجسم. إذا كنتِ تمتلكين أردافًا ممتلئة عليك اختيار الفساتين التي يتم تزويدها بطبقة من الشيفون أو الأورجانزا من الخلف، والجئي للحذاء الذي يعمل على زيادة طولك، وإن كنتِ تعانين من التضخم في الأرجل؛ فلا بدَّ من ظهورك بالفساتين المنفوشة، ولكن عليك اختيار ذات الخصر العالي؛ حتى تساعد على زيادة طولك، أما السيدات اللاتي يمتلكن قوام الكمثرى؛ فعليهن ارتداء فساتين ذات تطريز ناعم من عند الأكتاف وحول الصدر، واختيار أقمشة منسدلة على القوام؛ حتى يتم إخفاء الأفخاذ الممتلئة، بينما إن كنتِ ذات قوام قصير؛ فارتدي فستان حورية البحر الذي يتصف بقَصَّة معينة للقوام وتقوم بالاتساع بشكل تدريجي من عند منتصف الساق.