إيناس عز الدين: "أنا بيرين سات المصرية".. ومتابعون: أنتي أحلى (فيديو)

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة إيناس عز الدين، متابعيها بمقطع فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تضمن عدة صور لها وللفنانة التركية بيرين سات، الشهيرة بـ"سمر"، بطلة العشق الممنوع.

وعلقت "إيناس" بقولها: "بيرين سات النسخة المصرية".

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وتفاعل العديد من المتابعين مع المنشور، بين المؤيد والساخر، فجاءت التعليقات: "على فكرة أنتي أحلى، كفاية الروح وخفة الدم المصرية"، "أنتي أحلى يا إيناس"، و"ولا فيه ريحة الشبه بينكم".

وهنأت الفنانة إيناس عزالدين، مؤخرًا طليقها المطرب أحمد العيسوي بمناسبة عيد ميلاده، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع فيس بوك.

ونشرت إيناس، مجموعة من صورها مع العيسوي، وعلقت عليها قائلة: "برج السرطان الرومانسي، السلطان الجدع الحيران، يا أستاذ الحنية، يا قنبلة العناد، يا أبو قلب طيب، كل سنة وأنت بصحة وسعادة يا غالي يا أبو الغاليين".