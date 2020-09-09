"قومي المرأة" يزور أكاديمية الفنون لمناقشة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة

علاقات و مجتمع

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زار وفد من المجلس القومي للمرأة أكاديمية الفنون بحضورالدكتورة رانيا يحيى عضوة المجلس والدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون وشيماء نعيم مدير عام التخطيط بالمجلس والأستاذة منى الغزالي المنسق الوطني بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة؛ لمناقشة عمل وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بعد إعادة تشكيلها، ومناقشة اقتراحات الأنشطة التي تستهدف الوحدة تنفيذها لدعم وحماية المرأة والفتاة داخل المؤسسسة التعليمية.

إلى جانب وضع سياسة عمل الوحدة في تلقي الشكاوى بسرية تامة وكيفية التعامل مع الشاكية من الجانب الاجتماعي والنفسي والقانوني، بما يحققه الهدف من إنشاء تلك الوحدات في معالجة ومواجهة الظواهر السلبية المؤثرة على مجتمعنا وتوفير بيئة تعليمية آمنة يحظى فيها الطلاب بالتقدير والاحترام والمساواة في الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى ترسيخ مفاهيم وثقافة تقبل الآخر وتعزيز منظومة القيم بين كافة أفراد المجتمع الأكاديمي مع توفير بيئة إدارية وتنظيمية داعمة تحد من أي تجاوزات تعيق العملية التعليمية بجودة واحترام.

يأتي ذلك في إطار إنشاء وتفعيل دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة، والتي ساهم المجلس القومي للمرأة في إنشاءها على مستوى 21 جامعة مصرية حكومية.