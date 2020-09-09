تفاصيل إطلالة حمو بيكا وزوجته في حفل زفافه "هيلبس هندي"

لايف ستايل

ساعات تفصل مغني المهرجانات الشعبية حمو بيكا، عن حفل زفافه المُقرر إقامته في العاشر من الشهر الجاري في منزل أسرته.

وأعلن "بيكا" عبر بث مباشر على حسابه على "فيس بوك"، عن فرحه، مؤكدًا: "الفرح كان من المقرر له أن يقام في التاسع من سبتمبر (في مكان عام).. لكن بعد قرار الإلغاء خوفًا من جائحة كورونا، تم الاتفاق على إقامة الفرح في العاشر من سبتمبر في البيت، مع أسرتي".

ودائما ما يثير حمو بيكا الجدل حوله بسبب إطلالاته وظهوره، بشكل ومظهر غير معهود.

وتواصلت "هُن" مع مصمم الأزياء الخاص بإطلالة "بيكا" وعروسته، لمعرفة الكواليس.

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ومن جانبه، كشف إسلام سعد، مصمم الأزياء، والمسؤول عن تصميم إطلالة المُغني الشعبي، إنه من المُقرر ارتداء بدلتين خلال الزفاف، وليس بدلة واحدة.

وقال "سعد" لـ "هُن": "حمو هيلبس في البداية بدلة بيضاء، مصنوعة من خامة الجاكار، مزودة ببيبون ولياقة باللون الأسود، المصنوعين من الستان والقطيفة".

وتابع: "أما الإطلالة التانية، هتكون بدلة سودا، لكن هيظهر بستايل هندي".

وأكد "سعد" الذي رفض الكشف عن تكلفة الإطلالتين، إنهم تكلفا مبلغ مرتفعًا، قائلًا: "التصميمات خدت من 3 أسابيع لشهر، وكلفت مبلغ كبير جدًا".

أما عن إطلالة العروس المنظرة، أوضح أنها من تصميم زوجته، المُصممة إسراء خالد، قائلًا: "الفستان كله هاند ميد، وله ديل طويل جدًا".

وفي شهر مارس الماضي خطب مطرب المهرجانات، فتاة تدعى "زوزو"، في حفل اقتصر على الأقارب والأصدقاء في منزل الفتاة.