ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاد نجله بصورة تجمعهما.. ومتابعون: شبهك جدا

علاقات و مجتمع

احتفل الفنان ماجد المصري بعيد ميلاد نجله عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وذلك بنشر صورة تجمعهما، وعلق على الصورة قائلًا: "كل سنة وأنت طيب يا حبيب قلبي.. وربنا ما يحرمني منك".

وانهالت تعليقات متابعيه على الصورة أبرزها: "كل سنة وهو بألف خير، كل سنة وهو طيب وربنا يحفظكوا ويسعدكوا على طول يا رب، شبهك جدا ربنا يخليهولك".

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وكانت آخر أعمال الفنان ماجد المصري مسلسل "الوجه الآخر"، إخراج سميح النقاش وبطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيري، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمي، مهند حسن، دنيا المصري، أحمد خليل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف.

وتناول المسلسل العديد من القضايا المهمة، ومن أبرز القضايا التي ناقشها صراع جمع الأموال بطرق غير مشروعة.