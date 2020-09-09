قصة حب استثنائية تجمع إنعام سالوسة والعصفوري.. "حكاية الأميرة والعاشق"

علاقات و مجتمع

في وقت ظن الجميع أنه عيد ميلاد الفنانة الكبيرة إنعام سالوسة، وراحت العديد من الصحف ووسائل الإعلام تحتفي بها كواحدة من رموز الفن، نفت الفنانة القديرة في تصريح خاص لـ"هن" أن يكون اليوم عيد ميلاها، حيث يوافق يوم ميلادها الصحيح 15 ديسمبر.. وبهذه المناسبة نرصد قصة حب الفنانة مع زوجها المخرج الكبير سمير العصفوري.

قبل أن تحلق في مخيلتها أحلام التمثيل، كانت إنعام سالوسة، طالبة جامعية تدرس في كلية الآداب جامعة عين شمس، التحقت في البداية بقسم اللغات الشرقية، بينما يدرس زميلها حينذاك المخرج المصري الكبير سمير العصفوري في نفس الكلية قسم التاريخ.

قصة حب كبيرة جمعت بين الطالبة الجامعية إنعام سالوسة، آنذاك، وسمير العصفوري، منذ أن وقعت عينه عليها للمرة الأولى، ليستمر في ملاحقتها لشهور دون الإفصاح عن حقيقة مشاعره تجاهها، حتى قررت الانتقال إلى قسم آخر، وهو قسم اللغة العربية، لتفاجأ بالعصفوري ينقل إلى نفس القسم الذي تدرس فيه، ومن هنا تنشأ بينهما قصة حب استثنائية عاشت حتى اليوم.

ويُقدم هُن قصة الحب الاستثنائية التي عاشتها مع المخرج سمير العصفوري، خلال السطور التالية.

بعد دراستها الجامعية قررت إنعام سالوسة دراسة الفن، فالتحقت بعد التخرج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وهي الفترة التي تطورت فيها علاقتها بحبيب العمر آنذاك سمير العصفوري.

أطلت إنعام سالوسة في حفل زفافها كالأميرات، بفستان زفاف قصير ناعم ووضعت طرحة الزفاف على شعرها، وغير متكلفةً في وضع الماكياج، إذ أظهرت رقة وجمالا.

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رغم العلاقة العاطفية التي كللت بالزواج والتي تجمع إنعام سالوسة بزوجها المخرج سمير العصفوري، إلا أنها قليلة الظهور معه، ولا يذهبا إلى الفعاليات الفنية كثيرًا، ولعل آخر ظهور لهما سويا كان في عزاء الممثل رشوان توفيق، في 2019.

قصة الحب تكللت بالزواج، وأثمرت عن إنجاب طفلة، أصبحت فيما بعد هي المخرجة والكاتبة تغريد العصفوري، التي عملت مع والدتها وورثت من والدها مهنته.

لفترة طويلة من عمرها الفني، انشغلت إنعام سالوسة بتربية ابنتها حتى لا تشعر بالوحدة والاكتئاب بسبب أن والدتها كثيرة الخروج، كما أنها سافرت سنتين إلى فرنسا مع زوجها وابنتها.

وقالت إنعام سالوسة عن تلك الفترة، إنها سبب تأخرها فنيا عن فتيات جيلها، حيث بدأت من الصفر لدى عودتها، ولكنها لم تندم يومًا على تلك الأوقات العائلية.