8 أطعمة ممنوعة على الأمهات أثناء الرضاعة.. منها المكسرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل: تحتاج الأمهات بعد الولادة إلى اتباع نظام غذائي صحي يخضع لإشراف الطبيب المختص، ويتضمن الابتعاد عن تناول مجموعة معينة من الأطعمة، مما يساعد على إدرار حليب الثدي اللازم لتغذية الرضّع. اضغط هنا

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