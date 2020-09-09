لـ البطاطا فوائد مذهلة.. لكن متى تكون ضارة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

البطاطا الحلوة من الوجبات الخفيفة التي يفضل الكثيرون تناولها؛ نظرا لمذاقها الجيد وفوائدها الصحية العديدة، لكن الإفراط في تناولها يمثل خطورة أيضًا، حسب ما ذكرت الدكتورة انتصار سعد شعبان محمود مدرس كيمياء الحياة والتغذية بكلية البنات جامعة عين شمس، لـ"الخليج 365".

فوائد البطاطا:

- مصدر للكربوهيدرات، ويساعد ذلك على إمداد الجسم بالطاقة.

- تحتوي على البيتا كاروتين، يعتبر من ضمن مضادات الأكسدة، التي يساعد على التقليل من ظهور شقائق الأكسجين الحرة وتحويلها إلى مواد أقل سمية وبالتالي تساعد علي منع تدمير وشيخوخة الخلايا.

- تحتوي على النشويات، وبالتالي تساهم في إمداد الجسم بالطاقة اللازمة.

- سهلة الهضم.

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- تحتوي على فيتامين أ.

الإفراط في تناولها يؤدي إلى:

- اكتساب الجسم المزيد من السعرات الحرارية.

- زيادة الوزن وقد تصل إلى السمنة.

- نظرا لاحتوائها على فيتامين أ، فإن الإفراط في تناولها يؤدي للإصابة بتسمم فيتامين أ.

ولفتت مدرس كيمياء الحياة والتغذية إلى أنه يجب على أشخاص الذين يعانون من الأمراض المتعلقة بالمعدة مثل التهاب القولون أو ارتفاع سكر الدم أو الإمساك المزمن، استشارة الطبيب لحساب الكمية المناسبة لهم، مؤكدة أنه يمكن تناول قطعة بطاطا في اليوم كحد أقصى.