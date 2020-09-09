بـ40 جنيها فقط.. خبير تجميل يشرح طريقة إعداد الماسكارا في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

ترغب العديد من الفتيات في تطويل كثافة الرموش، لذا تلجأ إلى استخدام مستحضر التجميل "الماسكرا" للقيام بذلك، لكن بدلا من شرائها، كون الجيد منها في الأسواق غالي الثمن ويحتوي على مواد كيميائية ضارة، يمكنكِ تحضيرها بسهولة في المنزل ببعض المكونات غير المكُلفة.

ويشرح خبير المكياج محمود مرشد، طريقة تحضير الماسكارا في المنزل بتكلفة أقل من 40 جنيها، وذلك خلال استضافته ببرنامج " هي وبس" المذاع على قناة "سي بي سي" سفرة:

المكونات:

- قوالب شمع العسل، يتم استخدامه ناشف من خلال غسله بالماء جيدا ثم وضعه في طبق فارغ، ويتم بشره وتقطيعه قطع صغيرة جدا.

- جل الصبار، يتم إحضاره من الصيدلية ويفضل من النوع الشفاف.

- زيت الخروع.

- زيت اللوز.

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- آيشادو أسود مط.

- ماء ساخن جدا.

طريقة التحضير:

إحضار طبق ماء ساخن ووضع المكونات به لإذابتها على النحو التالي: ضعي معلقة صغيرة من جل الصبار، ثم ربع ملعقة من زيت الخروع، وربع ملعقة من زيت اللوز.

- تقليب هذه المكونات، ثم إضافة نص ملعقة من شمع العسل، والتقليب مرة أخرى.

- إضافة الآيشادو الأسود لتلوين الماسكارا باللون الأسود، وإذا كنتِ ترغبين في تلوينها باللون الأزرق ضعي آيشادو باللون أزرق، ثم يتم التقليب جيدا.

- بعد ذلك ضعي هذه المكونات في عبوة ماسكارا فارغة، ويمكن إزالتها من خلال استخدام قطعة قطن ثم ضعي عليها نقطتين من زيت اللوز أو الخروع.