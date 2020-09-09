"الأكل طعمه بنزين".. مصابون بكورونا يبلغون عن آثار جانبية غريبة بعد التعافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن كشفت سيدة عن معاناتها من آثار جانبية غريبة لفيروس كورونا المستجد، بعد تعافيها، يستعرض "الخليج 365" أغرب الآثار الجانبية التي عانى منها المصابين بكوفيد-19، حتى الآن.

"الأكل طعمه بنزين"

أجبرت الآثار الجانبية الغريبة لـ كوفيد-19، سيدة بريطانية تدعى باسكوال هيستر، البالغة من العمر 34 عامًا، على أن تصبح نباتية، وباتت مضطرة لتناول الخضار النيئة والجبن، وفقا لصحيفة "mirror" البريطانية.

فقدت باسكوال هيستر، 34 عامًا، حاسة التذوق والشم لأول مرة في مارس، كما تقول المرأة التي أصيبت بـ كوفيد-19 في بداية الوباء إنها لم تعد قادرة على أكل اللحوم لأن طعمها بات مثل البنزين.

ترك فيروس كورونا، حاسة الشم والتذوق لدى باسكوال هيستر، مشوهة تماما، حيث تقول مديرة مركز سلوك الأطفال في Bingley West Yorks، إنها لا تستطيع الآن تناول سوى الخضار النيئة والجبن.

آلام المعدة

حذّر خبراء الصحة من الأعراض الأقل شهرة لفيروس كورونا، وذلك بعد أن أُثبتت إصابة ممرض أسترالي بفيروس كورونا، بعد إدراكه أن آلام معدته كانت من الأعراض المحتملة للمرض، وفقا للسلطات المحلية.

وأفادت هيئة الإذاعة الأسترالية (Corporation)، أن المسؤولين يحذرون الناس الآن من البحث عن الآثار الجانبية الأقل شهرة.

وقال وزير الصحة المحلي، ستيفن مايلز،: "حدد [الممرض] آلاما في البطن، والتي لا تعتبر عادة من أعراض "كوفيد-19"، ولكنه كان حكيما بشكل لا يصدق وحدد أنها قد تكون إحدى الأعراض. ذهب وخضع للاختبار وعاد إيجابيا"، وفق ما نقل "روسيا اليوم".

احمرار والتهاب العين

إحدى العلامات النادرة والآثار الجانبية لفيروس كورونا، وعادة ما يصيب العينين ويؤدي إلى احمرارها أو الشعور بحرقان وألم بها، ما ينتج تقيح يلتصق بالرموش ويسبب الحكة وسيلان الدموع، كما ذكر موقع euronews.

ارتباك التفكير

وفقا لصحيفة ميرور البريطانية، يعاني متعافو كورونا، من ارتباك التفكير، فبعض مرضى كورونا الذين احتاجوا لجهاز تنفس صناعي، كانوا يعانون من ارتباك التفكير والهذيان لدرجة أنهم لا يعرفون أين هم وفي أي سنة، بسبب تراكم ثاني أكسيد الكربون في الجسم.

آلام في العضلات أو الجسم

وفقا لموقع "eatthis"، تقول أبتون شيزر إنها عانت من المرض، وباتت في حالة تحسن لكنها تعاملت مع مجموعة من الأعراض الغريبة مثل التعب وآلام الجسم وحساسية الجلد والسعال وفقدان المذاق والرائحة لمدة ثمانية أيام.

آلام البطن "إسهال وغثيان وقيء"

من العلامات التي تكشف عن الإصابة بالفيروس التاجي، حدوث غثيان أو قيء، بسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، وكذلك إذا وجدت نفسك مصابًا بإسهال، فاتصل بطبيبك فورا، وفقا لموقع eatthis.

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آفات أصابع الأقدام

تقول صحيفة ميرور، وفقا للمجلس العام الإسباني لكليات الطب، إنه تم اكتشاف أن بعض مرضى كورونا، لديهم آفات على أصابع أقدامهم، تشبه جدري الماء أو الحصبة.

تساقط الشعر

وفقا لموقع " Business Insider"، يتسبب فيروس كورونا في تساقط شعر المريض، حيث كشفت امرأة من لونج آيلاند الأميركية، أنها عانت من تساقط كميات كبيرة من شعرها، بعد أكثر من شهرين على إصابتها بكوفيد-19.

فقدان السمع

وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كشفت دراسة أن المرضى أو المتعافين من فيروس كورونا المستجد، عانوا من مشاكل في حاسة السمع طويلة المدى، بمعدل شخص واحد من كل 8.

أكد أخصائيو السمع في جامعة مانشستر، بعد إجراء الفحص والمتابعة على 121 شخصا بالغا دخلوا مستشفى ويثينشو نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، أن 16 شخصا منهم أصيبوا بتأثر في السمع.

ضعف الرئة

آثر جانبي اكتشفته إحدى الدراسات، حيث راقبت هيئة مستشفى هونج كونج بالصين، مجموعة من مرضى "كوفيد-19" لمدة تصل إلى شهرين منذ شفائهم، وتبين أن نحو نصف المتعافين الذي شملتهم الدراسة أن لديهم ضغف في وظائف الرئة، وفقا لـ"سكاي نيوز".

مضاعفات قلبية

وفقا لـ"سكاي نيوز"، أجرى الأطباء بحثا في مركز سيدار سيناء الطبي في لوس أنجلوس على مرضى من إيطاليا والصين، واكتشفوا وجود مضاعفات قلبية مزمنة لدى المرضى حتى بعد الشفاء من كورونا نتيجة الالتهاب المستمر.

متلازمة "جيلان باري"

وفقا لصحيفة ميرور البريطانية، أصيب بعض المرضى في إيطاليا بمتلازمة "جيلان باري"، عقب الإصابة بكورونا، وهي حالة نادرة للغاية تؤثر على الأعصاب ويمكن أن تسبب ضعفا وآلاما في القدمين واليدين، كما يصاب المريض أحيانا بشلل مؤقت وعدم القدرة على التحدث.

فشل الكلى

وفقا لموقع "fox"، فإن المصابين بأعراض شديدة من فيروس كورونا معرضون لأضرار شديدة بالكليتين، بعد التعافي.

العقم عند الذكور

قد يتسبب فيروس كورونا في ضعف خصوبة الإنجاب لدى الشباب المتعافين منه، وفقا لموقع "fox".