درة تثير إعجاب متابعيها بإطلالة أنثوية مميزة (صور)

لايف ستايل

شاركت الفنانة التونسيىة درة، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بعدة صور جديدة، بإطلالة أنثوية مميزة.

وتألقت الفنانة التونسية كعادتها بفستان تايبست من الصوف، برقبة قصيرة، "كت" دون أكمام، تميز بكونه قاتم اللون، ومُجسم.

واعتمدت الفنانة على الشعر الويفي، مع المكياج الهادئ، مع حذاء وحقيبة بدرجة من درجات النيود.

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وتفاعل العديد من المتابعين مع إطلالة الفنانة، التي حازت على إعجاب الآلاف، مشيدين بذوقها المعهود.

وشاركت الفنانة درة في سباق رمضان 2020 بمسلسل "الحرملك 2" المسلسل السوري اللبناني، وهو عمل تاريخي يحكي عن الحقبة العثمانية، وتطرقت أحداث الجزء الثاني للعديد من التفاصيل التاريخية، ومنها خلع السلطان عبد العزيز الأول وإفلاس ‏الدولة العثمانية، واستغلال الفرص بطرق غير شرعية‎.