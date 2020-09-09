نجلاء بدر تودع آخر أيام الصيف بفستان أحمر على البحر (صور)

لايف ستايل

شاركت الفنانة نجلاء بدر، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها أثناء توديعها فصل الصيف على شاطئ البحر.

ونشرت "نجلاء" مجموعة من الصور لها وهي على البحر، مرتدية فستان أحمر طويل، مفتوح من الظهر، معلقة على الصور: "آخر أيام الصيفية".

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وتفاعل معها متابعيها بالتعليق على الصور: "بحبك أوي يا نوجا"، "نونو حبيبتي"، "مستنيكي في إجازة نص السنة في الأقصر"، "ملكة منورة".

وشاركت الفنانة نجلاء بدر، في رمضان الماضي 2020 من خلال مسلسل "البرنس" مع الفنان محمد رمضان، وفي مسلسل "الفتوة"، مع الفنان ياسر جلال.