كورونا اليوم: "أكسفورد" تخيب الآمال.. وبيان من 9 شركات تطور اللقاحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 9 أشهر على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

توقف تجارب أكسفورد

بدون سبب واضح أصيب أحد المشاركين في تجارب لقاح أكسفورد بمرض، لتعلن مجموعة "أسترازينيكا" للصناعات الدوائية "طواعية تعليق" التجارب السريرية التي تجريها حول العالم للقاح التجريبي ضدّ فيروس كورونا.

بيان 9 دول

وأصدرت تسع شركات أدوية تعمل على تطوير لقاحات محتملة ضد فيروس كورونا، بيانا مشتركا، تتعهد فيه بأنها لن تطرح لقاحًا حتى يتم فحصه بدقة للتأكد من سلامته وفعاليته.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الشركات وعدت بأن يتم تحديد أي لقاح محتمل لفيروس كورونا بناء على تجارب سريرية دقيقة وآمنة تمامًا وستتبع إرشادات الهيئة التنظيمية مثل إدارة الغذاء والدواء، ومنظمة الصحة العالمية.

وتخبر ثلاث من الشركات التي وقعت على التعهد اللقاحات المرشحة في مراحلها الأخيرة من التجارب السريرية في الولايات المتحدة، والشركات هي "Pfizer" و"Moderna" و"AstraZeneca".

والشركات الست الأخرى التي وقعت على التعهد هي "BioNTech"، التي تطور اللقاح بالشراكة مع "Pfizer" و"GlaxoSmithKline و"Johnson & Johnson" و"Merck و Novavax" و"Sanofi".

نتائج مبشرة للقاح "سينوفاك"

تشير نتائج التجارب المبكرة إلى أن لقاح فيروس كورونا الصيني Sinovac الذي يُعطى لـ 90٪ من موظفي الشركة وعائلاتهم يؤدي بأمان إلى تحفيز الأجسام المضادة، لكن كبار السن لديهم استجابة مناعية ضعيفة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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وقالت شركة Sinovac Biotech الصينية، إن لقاحها المُرشح لقاح فيروس كورونا يبدو آمنًا لكبار السن، وفقًا للنتائج الأولية من تجربة مبكرة، بينما كانت الاستجابات المناعية الناتجة عن اللقاح أضعف قليلاً من البالغين الأصغر سنًا.

وكان مسؤولو الصحة قلقين بشأن ما إذا كانت اللقاحات التجريبية يمكن أن تحمي بأمان كبار السن، الذين عادة ما تتفاعل أجهزتهم المناعية بشكل أقل قوة مع اللقاحات ضد الفيروس الذي أدى إلى ما يقرب من 890 ألف حالة وفاة في جميع أنحاء العالم.

3 طرق للتخلص من دهون البطن وتقليل مخاطر الوفاة بكورونا

كشفت إحصائيات مخيفة أن الرجال أكثر عرضة للوفاة من فيروس كورونا مرتين أكثر من النساء، وأن السمنة تزيد من هذا الخطر.

وهناك 3 طرق للتخلص منها، وتجنب خطر الوفاة أو الإصابة بفيروس كورونا.

1- انخفاض السكر والكربوهيدرات البسيطة والمزيد من البروتين

2- الصوم المتقطع

الاعتقاد بأن الصيام يبطئ عملية الأيض مجرد خرافة، عندما تأكل سعرات حرارية أقل مما تحرق، فإنك تخلق عجزًا في السعرات الحرارية، ويسمى أيضًا عجز الطاقة، يجب أن تخلق عجزًا في السعرات الحرارية لإنقاص الوزن.

3- تمرين "العجلة" أو HIIT

التمرين من بين أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لحياة طويلة وصحية، أوصي الطبيب بـ 10 دقائق فقط على دراجة ثابتة ثلاث مرات في الأسبوع، بالإضافة إلى تمارين تقوية سريعة، والتي لا تتطلب معدات خاصة.

في حال لم تكن قد جربت من قبل HIIT (تدريب متقطع عالي الكثافة)، فإنه يتضمن بضع دفعات قصيرة جدًا من التمارين التي يتم تنفيذها على التوالي.