أفضل الكريمات المضادة للشيخوخة وفقاً للخبراء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 04:44 مساءً - مكافحة شيخوخة البشرة، مصطلح يجتذب النساء في المراحل العمرية المتقدمة التي يبدأ إنتاج الكولاجين في الجلد خلالها يتباطأ، فتظهر التجاعيد والترهلات والخطوط الدقيقة. وفي الحقيقة، لا يوجد كريم معجرة أو سيروم أو علاج يمتلك القدرة على وقف علامات التقدم في السن، لكن لحسن الحظ هناك العديد من أنواع مرطبات البشرة عالية الأداء، تساعد في شد الجلد المترهل ومحاربة التجاعيد والخطوط الدقيقة، وقد انتقينا الأفضل من بينها وفقاً للخبراء والاختصاصيين.



Dior Prestige Le Micro-Caviar De Rose Creme Gelée

Dior Prestige Le Micro-Caviar De Rose Creme Gelée



كلما كانت بشرتك أكثر جفافاً كلما ظهرت التجاعيد بشكل كبير وسريع، لذلك فإن ترطيبها بشكل دائم وكاف من أهم خطوات العناية البشرة، التي تساعد في الحد من علامات التقدم في السن. لذلك، لا تترددي في تجربة كريم الترطيب من ديور Dior Prestige Le Micro-Caviar De Rose Creme Gelée، فهو يغذي بشرتك لمدة ثماني ساعات بـ22 عنصراً من المغذيات الدقيقة لإعادة تنشيط عملية تجديد البشرة الأكثر هشاشة، ليتركها ناعمة ومنتعشة. استخدميه في الصباح والمساء.

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Omorovicza Blue Diamond Super Cream

Omorovicza Blue Diamond Super Cream



إنه أحد أكثر كريمات الترطيب فعالية، ويساعد أيضاً في إعادة بناء البشرة لجعلها أكثر شباباً وحيوية. كما ويعزز من إنتاج الكولاجين والإيلاستين في الجلد، فيجعل البشرة ممتلئة ومشدودة. ضعي كمية بحجم حبة بازلاء على أطراف أصابعك، وافركي وجهك بها بحركات هادئة، دائرية تصاعدية. وهو مناسب لجميع أنواع البشرة: الدهنية، الحساسة، الجافة، العادية، والمختلطة.

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Sisley Paris Anti-Pollution Energizing Super Hydrating Youth Protector

Sisley Paris Anti-Pollution Energizing Super Hydrating Youth Protector



يعد Sisley Paris Anti-Pollution Energizing Super Hydrating Youth Protector مزيجاً قوياً من مضادات الأكسدة ومضادات الجذور الحرة والمكونات الرئيسية الواقية التي تحمي البشرة من العوامل الضارة والتلوث، وتحافظ على مظهرها الشاب. ويعمل المفعول المشترك لمستخلص الجينسنغ، المعروف بخصائصه المنشطة، وخلاصة الكيوي الغني بالمعادن، على تحسين المظهر المتناغم للبشرة، ويساعدها على استعادة طاقتها وحيويتها، فيتركها أكثر نضارة وإشراقًا وانتعاشاً.



SK-II R.N.A. Power Radical New Age Cream

SK-II R.N.A. Power Radical New Age Cream



يشتمل كريم الترطيب هذا على مكونات رئيسية تعالج جفاف البشرة، وتحد من التجاعيد والخطوط الدقيقة وتكافح علامات التقدم في السن، إضافة الى أنه يحد من ظهور البقع الداكنة والتصبغات. ومن أبرز هذه المكونات: زبدة الشيا، فيتامين E، الببتيدات، زيت الزيتون، والنياسيناميد... علماً أنه مثالي لجميع أنواع البشرة دون استثناء.

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