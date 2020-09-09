موديلات تايورات سبور شيك من مجموعات ما قبل خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 04:44 مساءً - لكل سيدة تبحث عن التميّز في مظهرها الخارجي، عليها أن تختار موديلات تايورات؛ لتوفّر عليها حيرة اختيار الملابس التي تحتاجها، فهي اليوم في عصر التجديد وليس بالضرورة أن تقيّد نفسها بالفساتين أو الموديلات التقليدية، بل على العكس كلما أصبحت مختلفة؛ ساعدها ذلك على التميز، والحقيقة أن خطوط الموضة الحالية تتجه نحو عودة الموديلات القديمة التي كانت مسيطرة على عصر السبعينيات والثمانينيات، مع تحديثها بأسلوب يناسب عصرنا الحالي.



أثر إيجابي

فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham

إن عودة التايورات كان له أثر إيجابي على الكثير من السيدات المحبّات للأناقة والمظهر الكلاسيكي الفخم، ولاسيّما موديلات السبور شيك التي تجعل السيدة تبدو في إطلالة مختلفة -بعيداً عن التكلف الذي يضيفه إليها الفستان- التي تضيق الخيارات أمامها.

إن كانت من المتابعات لأحدث صيحات الموضة للتايورات؛ ما عليها سوى اختيار المظهر الكلاسيكي الأنيق منها، بالإضافة إلى التصاميم العملية التي تجعلها على قدر عالٍ من الحرية، سواء في الحركة أو الجلوس، وهناك أيضاً تنوع الألوان الذي يتيح لها حرية اختيار اللون الذي يناسبها ويتوافق مع طبيعة بشرتها.

إذا كانت تبحث عن موديل عملي وأنيق في الوقت نفسه، لإطلالة رائعة، ما عليها سوى اعتماد تايور باللون الأسود مع تطريز لامع بنفس اللون، مما يجعله مناسباً للسهرات، غير أن اللون الأسود من الألوان العملية التي تساعدها على تنسيق أي لون معها، فبإمكانها ارتداء الحذاء بالكعب العالي باللون الأحمر، وكذلك الحقيبة أو اللون الفضي، ويتكوّن هذا الموديل من جاكيت ذي أكمام طويلة يغلب عليه الطابع الكلاسيكي، وتنورة من نفس القماش بتصميم ذيل السمكة؛ لإبراز أنوثتها وجمال قوامها، ويمكنها اختيارها قصيرة أو طويلة وفقًا لطبيعتها.

أما اللون البيج، فقد ظهر بدرجاته المختلفة، فلِمَ لا تتألّقين بتايور بيج للظهور بإطلالة مختلفة وأنيقة؟! وهذا الموديل مثالي خاصة لذوات القوام الممشوق، اللاتي يحرصن على إظهار أنوثتهن بشكل جذاب، فهو يتألّف من بلوزة بيج مع تطريز باللون الذهبي من الأمام، بالإضافة إلى تنسيقها مع تنورة بدرجات البيج أيضًا، واختيارها طويلة أو قصيرة، ومن ثم ارتداء جاكيت طويل من نفس الدرجة معهما، وللتألق؛ لا بدّ من اللجوء إلى حذاء بكعب عالٍ باللون الذهبي، وكذلك حقيبة اليد.

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نظرة كلاسيكية

توري بورتش Tory Burch

التايور وموديلات التايورات من الملابس التي تعطي نظرة كلاسكية عند ارتدائها، وفي بعض الأحيان يمكن أن تلجأ السيدة إلى تنسيق التايور من عناصر مختلفة، على سبيل المثال إذا كانت لديها تنورة سوداء، يمكنها وضع جاكيت أحمر أو أزرق معها؛ للحصول على تايور، وبذلك تغيّر مظهرها تماماً؛ للحصول على شكل جديد .

جاكيت التايور وسيلة جديدة لتنشيط مظهركِ، يجب أن تختاري نمط الجاكيت الذي يمنحكِ المرونة، والتأكد من أنه يناسبكِ عند الخروج للأماكن الصحيحة، لذلك لا بدّ من حسن اختيار طول جاكيت التايور، يترك إلى مستوى تفضيلكِ الشخصي، ويجب أن تضعي في اعتباركِ أن الجاكيتات الصغيرة تبدو أكثر إغراءً على المرأة القصيرة، في حين أن الجاكيتات الطويلة تبدو أفضل على المرأة الطويلة.

أما فيما يتعلّق بالتنورة، فالتنورة البينسل هي الأكثر استخداماً في موضة التايور؛ لكي تعطي النظرة الكلاسيكية المطلوبة.

وأخيراً عند القيام بشراء التايور؛ يفضّل الالتزام بالألوان المحايدة، مثل: الأسود، الرمادي، أو الأزرق، وإذا كنتِ تريدين ألواناً أخرى؛ يمكنكِ تغيير لون القميص باللون المفضّل لديكِ، أو حتى الأحذية والحقائب، أما الألوان الأخرى فهي جيدة، ولكن قد تضطرين إلى شراء قمصان وأحذية جديدة؛ لكي تناسب الألوان الخاصة.

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