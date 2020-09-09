عبايات وجلابيات خليجية باللون الأخضر لليوم الوطني من النجوم

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 04:44 مساءً - تستعد المملكة العربية السعودية للاحتفال بيومها الوطني التسعين، وهي ذكرى التوحيد الذي قام به الملك المؤسس عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود (رحمه الله)، ولأن الكثير من الفتيات يحرصن على مواكبة الموضة السعودية عند الاحتفال مع الأصدقاء أو الأسرة، فأنتِ بحاجة لجلابيات وعبايات مستوحاة من احتفالات اليوم الوطني؛ كتصميم باللون الأخضر أو النقوشات الخضراء، لذا نطلعكِ على عدة خيارات متعددة للأزياء السعودية من وحي مدوّنات الموضة الخليجيات.



خيارات الجلابيات الخضراء

الجلابيات الخضراء



إن كانت خطتكِ للاحتفال بمنزلك أو منزل عائلتك مع ظروف وقتنا الحالي؛ فيمكنكِ أن ترتدي الجلابيات الخضراء بمختلف تصميماتها، ومن وحي المشاهير يمكننا أن نلهمك عدة إطلالات؛ حيث أطلّت فاطمة المازمي بجلابية قطنية بدرجة فاتحة من الأخضر المرسوم بالأبيض والذهبي والأصفر بطريقة أنيقة وبسيطة، أو جلابية واسعة مصممة بدرجة داكنة من الأخضر المزين بالأبيض؛ لخيار مناسب للحفلات، وظهرت المذيعة أسرار السعيد بجلابية خضراء واسعة مصممة بطبقات ناعمة ومطرزة بالذهبي بطريقة سعودية عتيقة، وظهرت الإعلامية خولة المراغي بجلابية خضراء مزينة بالتطريزات الذهبية الصغيرة في كل التصميم، وبتطريزات ضخمة في المنتصف وأطراف الأكمام، وأكملت هذه الإطلالة بمكياج ترابي ومجوهرات ذهبية، وفي إطلالة أخرى؛ ظهرت خولة بجلابية واسعة مصممة باللون الأخضر الداكن المطرز بالفضي من الأسفل، وزينت هذه الإطلالة بمجوهرات ذهبية ومكياج قوي ارتكز على طلاء الشفاه الأحمر، بينما ارتدت المذيعة حوراء اللواتي جلابية خضراء مزينة بالتطريزات الذهبية ونقوش الزهور الحمراء، ومصممة بتداخلات القماش الفوشيا من الجزء الأسفل للتصميم بطريقة عصرية.

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إطلالات العبايات الخضراء

العبايات الخضراء



إن كنتِ من مُحِبَّات الخيارات الجريئة والعصرية في ظهورك للاحتفال، فيمكنكِ اختيار العبايات الخضراء بمختلف تصميماتها، ومن موضة ٢٠٢٠ استوحينا لكِ من إنستجرام النجوم عدة خيارات؛ حيث اختارت خبيرة التجميل أمل الأنصاري عباية بدرجة داكنة من الأخضر المزين من الأطراف بقماش فسفوري مزين بالأصفر، مما أضفى عليها الكثير من التميز، ونسقت الإعلامية خولة المراغي عباية بدرجة الأخضر الفستقي المزين بتطريزات ناعمة فضية مع فستان أصفر، وأكملت تفاصيل الإطلالة بالفضي، وتألقت حنين الصيفي بعباية خضراء من قماش الساتان البارد المزين بالخطوط البيضاء الرفيعة مع مجوهرات ذهبية وحجاب أبيض، وتزينت حنين بأخرى واسعة مصممة بدرجة داكنة من الأخضر، وأكملت إطلالتها بالأبيض، أما حوراء اللواتي فتجملت بعباية خضراء مزينة في الأكمام بفصوص بيضاء ناعمة، وأكملت تفاصيل الإطلالة وإكسسواراتها بالألوان الحيادية.

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