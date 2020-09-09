دينا ترقص على أغنية "بالبنط العريض" في البحر (فيديو)

لايف ستايل
شاركت الراقصة دينا، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، مقطع فيديو لها وهي ترقص على البحر.
وظهرت "دينا" وهي ترقص مع مدربها أسامة رضوان، على أغنية "بالبنط العريض" للفنان حسين الجسمي، كما نشر المدرب مقطع الفيديو عبر حسابه.
وارتدت "دينا" توب باللون الأخضر، و"جيبة" فوق الركبة" باللون ذاته.
وتفاعل المتابعون مع الفيديو معلقين: "هتفضلي أميرة عصرك"، "أحلى فنانة".
وكانت دينا شاركت في رمضان الماضي 2020 بمسلسل "سلطانة المعز"، مع الفنانة غادة عبدالرازق، ومحمود عبدالمغني، كريم الأبنودي، محمد لطفي.
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