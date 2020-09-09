"اتكعبلنا في بعض من أول نظرة".. لقطات من قصة أسما شريف منير ومحمود حجازي

علاقات و مجتمع

"هي واحدة من أقرب أصدقائي، أروها قليلا من الحب فهي تستحقه، فهي خبيرة مكياج وملهمة، من نجاح لآخر صديقتي"، عبارة أعلن من خلالها الفنان محمود حجازي، قبل 4 أعوام مضت عن علاقتة بالإعلامية أسما شريف منير، التي جمعت بينهما صداقة كبيرة تطورت حتى الزواج.

واحتفلت الإعلايمة وخبيرة التجميل، أسما شريف منير، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعيد زواجها الثاني من الفنان محمود حجازي، قائلةً "كل الجوازات فيها حلو ووحش ومشاكل وعشرة وخناقات وحب واختلافات وذكريات".

ويُقدم هٌن قصة الإعلامية وخبيرة التجميل أسما شريف منير، والفنان محمود حجازي، خلال السطور التالية.

قرينا الفاتحة ولما نتخطب هنقولكوا

كانت أعلنت أسما، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خطبتها من الفنان محمود حجازي، من خلال نشر صورة مجمعة بينهما، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله: "طيب إحنا قرينا الفاتحة، وإن شاء الله لما نتخطب هنقولكوا، عامة يعني بحبك".

ونشر حجازي عبر حسابه بموقع Instagram صورة تجمعه بأسما، وعلق عليها كاتبا: "إن شاء الله هنحقق كل اللي بنحلم بيه.. بحبك".

حفل خطبة أسما وحجازي.. دبلة وتاج

احتفلت أسما، ابنة الممثل شريف منير، في أكتوبر عام 2017، بخطبتها على الممثل محمود حجازي، في حفل عائلي بسيط.

ونشرت أسما، عبر صفحتها الشخصية على موقع "فيس بوك"، صور لهما أثناء ارتداء خاتم الخطبة، وظهرت بإطلالة رسمية مُرتدية جاكيت أبيض مع وضع تاج على شكل فراشة فوق رأسها.

اتكعبلنا في بعض..ووقعت في حبك من أول نظرة

وكانت كشفت أسما، عن كواليس علاقتها بالفنان محمود حجازي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال مشاركة الصورة الأولى التي جمعت بينهم قبل 3 أعوام من زواجهم، قائلةً "دي أول صورة أتصورها معاك كانت من 3 سنين، ودي أول مرة نحس إننا هنتكعبل في بعض".

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صورة مليئة بالرومانسية تتحدث عن عمق الحب الذي يكنه الثنائي لبعضهما، وأرفقت أسما تعليقًا على الصورة قائلةً: "اللحظة دي بصيت في عيني أوي، (عشان صايع) وأنا ساعتها قمت واقعة في حبك على طول ..فاكر؟ ربنا يخليك لينا وميحرمنيش منك ونكمل مع بعض عمرنا كله.. بحبك كل سنة وأنت طيب وحنين وناجح وفي ضهري".

سينجل ماما.. انفصال أسما وحجازي: محصلش نصيب

أثارت أسما شريف منير الجدل مجددًا حول علاقتها بخطيبها الممثل محمود حجازي، بعد انتشار شائعات الشهر الماضي حول انفصالهما، والتي نفاها الثنائي بعدها، رغم حذف أسما لكافة الصور التي تجمعها بخطيبها، خلال عام 2018.

وأرجعت "أسما"، حذفها للصور حينها، بأنها تحتاج إلى الشعور بالخصوصية، ولكنها عادت، لتؤكد انفصالها عن "حجازي" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "ماحصلش نصيب.. الحمد لله.. له حكمة في كل شيء، بس عمري ما هاتعقد برضه.. كلي أمل".

وعقب مرور 4 أعوام من انفصال الثنائي وفسخ الخطبة، أعلنت أسما، عن عودتها إلى حجازي، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "منير" صورة جديدة لها، تُظهر خاتم الخطبة الذي ترتديه بيدها اليمنى، معلقة: "نعم"، في إشارة إلى عودة ارتباطها بـ"حجازي"، الذي سجل إعجابه بالصورة.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على مايزيد عن 13 ألف تسجيل إعجاب، خلال 6 ساعات، وسط مئات التهنئات بارتباطهما.

حفل زفاف حجازي وأسما:غفلونا

وكان الثنائي احتفلا بزواجهما دون الإعلان عنه، الأمر الذي فاجأ العديد من جماهيرهم، فعلق العديد منهم قائلين: "غفلونا".

نشر المصور حسام عبدالقادر، لقطات فوتوجرافية من حفل زفاف حجازي وأسما شريف منير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهرت العروس بفستان أبيض واسع، تميز بكونه منقوشًا ومزينًا بحزام متوسط الحجم من توقيع دار الأزياء العربية "غبريال وليلى".

ووجه الفنان الشاب محمود حجازي رسالة لزوجته، أسماء شريف منير، عقب احتفالهما بالزفاف، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشر "حجازي"، عدة صور من الزفاف، وعلق عليها قائلًا: "كنت مستني اللحظة دي.. بحبك"، متابعًا: "ربنا يباركلي فيكي ويخليكي ليا يا أجمل بنت في عنيا".

فيما ردت العروس، عبر حسابها الشخصي قائلة: "نصيبي.. وراء كل رجل عظيم امرأة تحتوي وتبني وتقف أمام كل التحديات"

دعمتني ووقفت بجانبي.. محمود حجازي يتحدث عن علاقتة بأسما شريف منير

وعن ما لفت نظر حجازي في أسما، قال "أول ما لفتني فيها طموحها وخصوصاً في العمل، أسما تمتاز بعقلية منفتحة، وهي امرأة حنون وعاطفية جداً، تحبني وتخاف عليَّ كثيراً، دعمني ووقفت بجانبي في أي موقف أتخذه على المستويين الشخصي والمهني، وأحب فيها انشغالها بكل الأمور والتفاصيل الخاصة بي، منها اهتمامها بمظهري واختيارها لملابسي وعطوري، وهي أكثر إنسانة يمكن أن أسمع كلامها من دون أي شعور بالضيق أو الحرج".