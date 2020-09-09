قبل زفافه.. مشاهد من خطوبة "بيكا" وانتقادات لشبكته ومن تكون خطيبته

علاقات و مجتمع

عقب أشهر من خطبته، خرج حمو بيكا، مطرب المهرجانات، عبر بث مباشر على حسابه على "فيس بوك"، ليعلن عن فرحه في العاشر من الشهر الجاري في منزل أسرته.

"الفرح كان من المقرر له أن يقام فى التاسع من سبتمبر (في مكان عام).. لكن بعد قرار الإلغاء خوفا من جائحة كورونا، تم الاتفاق على إقامة الفرح في العاشر من سبتمبر في البيت، مع أسرتي".. هكذا جاء مضمون حديث "بيكا" مع متابعيه في البث المباشر.

وفي شهر مارس الماضي خطب مطرب المهرجانات، فتاة تدعى "زوزو"، في حفل اقتصر على الأقارب والأصدقاء في منزل الفتاة، وبمناسبة حفل الزفاف، غدًا، يستدعى "هن" أبرز مشاهد الخطوبة.

شبكته: لا للتنمر

شارك بيكا متابعيه، بصور من شبكته عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، معلقًا على الصورة: "محدش هيقولي ألف مبروك.. بيكا بيفرح".

واحتوت شبكة "حمو" على "غويشتين، وتوينز (محبس وخاتم)، وخاتم بمفرده ودبلتين"، وعقب نشره للصور تعرض للسخرية والانتقادات من بعض متابعيه بسبب كثرة الذهب.

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وعلق "حمو" بعد ذلك على ردود أفعال منتقديه، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه: "لكل من يسخر من شبكتى، دبلتى دى لا أنت ولا أهلك تعرفوا تجيبوا زيها.. أنا راجل بحب الدهب عادى.. أنا مش هيفرق معايا ومش عايزه عندى.. وياريت يعملى بلوك.. انتظروا مهرجان لا للتنمر.. قريبًا".

خطيبته: مش بنت عبدالباسط

وعقب إعلان "بيكا" خطبته، زعم البعض بأن خطيبته هي هدير، ابنة الفنان الشعبي عبدالباسط حمودة، وذلك بعد تداول فيديوهات لهما وهما يغنيان سويًا، ليزعم البعض بأنها من حفل خطوبتهما.

وعقب انتشار ذلك، خرجت "هدير" في تصريحات أكدت عدم وجود علاقة أو ارتباط بينها وبين حمو بيكا، وأن الفيديو كان أثتاء زيارة "بيكا" لوالدها في المنزل، وقاما بالغناء سويًا في مقطع فيديو.

أول فيديو يكشف عن خطيبة حمو بيكا

ورغم حرص "بيكا" في عدم إظهار وجه خطيبته، فحينما نشر صور الشبكة، لم يكشف خلالها عن خطيبته، لكن عقب أيام من خطبتهما، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لحفل الخطوبة.

وكشف مقطع الفيديو عن "تلبيس" حمو بيكا الشبكة لخطيبته، والتي ظهرت للمرة الأولى منذ إعلان الخطبة، كما أظهر الفيديو رقص حمو بيكا على المهرجانات الشعبية وسط أصدقائه.